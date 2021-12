“Descialbare: il restauro del non manifesto” è il tema della “Befana sul Lambro” di Carate Brianza Mercoledì 5 gennaio si terrà la tradizionale “Befana sul Lambro” a Carate Brianza: il tema scelto è “Descialbare: il restauro del non manifesto”.

Mancano ormai solo un paio di settimane al tradizionale appuntamento della Befana sul fiume Lambro ad Agliate, un momento magico, teatralizzato, di gioia e di festa attesissimo da bimbi e famiglie, che con le lanterne colorate attenderanno sulle sponde del fiume l’arrivo della Befana a bordo di una barca di fortuna, tra spaventosi mostri da sconfiggere e fiamme di fuoco. L’appuntamento è alle 18.30 di mercoledì 5 gennaio 2022 ad Agliate. Questa 35esima edizione della Befana nasce come ogni anno dalla vitalità del laboratorio di via All’Isola, dove da settimane fervono i preparativi sotto la guida di Enrico Mason, presidente della Commissione cultura alternativa (Cca) di Carate Brianza. L’evento si svolgerà in ottemperanza alla normative vigenti legate alla diffusione del Covid-19 ed è organizzato in collaborazione con il Comitato per il diritto al mito-festa del bambino, il Consorzio Comunità Brianza con i progetti di Agliate Community e Lessons from the Less Hearde, le genti della Valle del Lambro, la Croce Bianca Brianza, la Protezione civile di Carate-Verano, i giovani richiedenti asilo ospiti a Carate e Legambiente Seregno.

“Descialbare: il restauro del non manifesto” è il titolo scelto per l’edizione 2021 della manifestazione. Sarà una Befana di “restauro”, dove con “restauro” si intende una tecnica “che pertiene al campo dell’arte”. “Il restauro non è impositivo, non deve cancellare le tracce del passaggio dell’opera nel tempo. Restaurare è avere un rapporto con il passato e la Befana ce l’ha, con il mito e l’archetipo. Tuttavia, non un rapporto di soggezione rispetto a quanto è venuto prima, da venerare, rimpiangere nostalgicamente o riattivare. Piuttosto come un atto di liberazione”, hanno spiegato i referenti della Cca. “Quando va in pezzi il mondo, la Befana, camminando sempre sui bordi e sui margini, del fiume e della città, ha pietà di questi frammenti mai visti prima, delle luminescenze di queste tessere di mosaico sparse. E li osserva come se loro la guardassero e attendessero da tempo di essere visti e liberati. Forse intravvedendo fugacemente tra essi una nuova costellazione di stelle cadute, un futuro”.

Per prepararsi all’arrivo della Befana, sono in corso, ormai da diverse settimane, dei laboratori per bambini per realizzare scenografie e oggetti d’arte per l’evento che proseguiranno anche durante le feste natalizie.

Presso Agliate Community nello spazio polifunzionale di via Cavour 43 (ad Agliate), i laboratori ci saranno anche il 22, 23, 24 e il 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, con attività dalle ore 15 alle 17. Per partecipare agli ultimi preparativi in vista dell’evento è necessario scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Oltre ai laboratori per i bambini ad Agliate Community, sono attivi anche quelli delle grandi strutture tenuti dalla Cca presso il capannone in via All’isola.

