Deposito di rifiuti non pericolosi in fiamme a Cermenate, invito a tenere le finestre chiuse per precauzione - VIDEO

VIDEO Le fiamme - Il sindaco di Lentate sul Seveso, Laura Ferrari, anche attraverso i social ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse a causa di un incendio divampato in una azienda di stoccaggio di rifiuti non pericolosi - carta, plastica -a Cermenate, in provincia di Como.