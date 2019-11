Dal municipio ai parchetti: Bernareggio ha scelto le guardie private per sorvegliare di notte le aree pubbliche Edifici e parchi pubblici durante le ore serali e notturne a Bernareggio saranno sorvegliate da una società privata che sarà presente sul territorio tutti i giorni controllando i punti di interesse principali del territorio cittadino.

È partito nella serata di venerdì 1 novembre il nuovo servizio di vigilanza privata del Comune di Bernareggio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Esposito ha infatti deciso di conferire l’incarico di presidiare edifici e parchi pubblici durante le ore serali e notturne ad una società esterna che sarà presente sul territorio tutti i giorni controllando i punti di interesse principali del territorio cittadino. Un’iniziativa che sicuramente farà piacere anche ai cittadini, vista che la presenza del servizio di vigilanza, aiuterà anche al controllo del resto del territorio, aumentando così anche la sicurezza del paese. «Questo era uno degli obiettivi che abbiamo inserito all’interno del nostro programma elettorale – spiega il sindaco Andrea Esposito –. Dopo le elezioni dello scorso maggio, ci siamo subito messi all’opera insieme al comando di Polizia Locale guidato dal comandante Maurizio Zorzetto che ringrazio per l’impegno ed il lavoro svolto in questo progetto. Nel giro di pochi mesi siamo quindi riusciti ad organizzare il bando per l’affidamento dell’incarico e a partire da ieri sera sono iniziati i controlli che dureranno per i prossimi tre anni».



La vecchia sede municipale



Il Comune ha infatti dato l’incarico per il triennio 2019-2022, finanziando il progetto con un totale di 60mila euro, suddivisi per 20mila euro annui.

Il sindaco di Bernareggio, Esposito

Nel corso delle sere e delle notti, l’agenzia dunque girerà per il territorio cittadino controllando i parchi pubblici e gli edifici comunali come il municipio, palazzo Landriani, palazzo Solera Mantegazza, scuole e palestre. Di riflesso, spostandosi da una zona all’altra del paese, gli agenti privati monitoreranno anche le aree private bernareggesi, segnalando eventuali criticità alle forze dell’ordine. «Per noi questo è un grande successo – spiega il sindaco Andrea Esposito –. Anche nel recente incontro che abbiamo fatto con il Prefetto Patrizia Palmisani, abbiamo segnalato la necessità del presidio del territorio. A Bernareggio è presente anche la caserma dei Carabinieri che ha una volante attiva tutte le notti, ma deve presidiare un territorio più ampio, comprendente anche i paesi limitrofi e dunque abbiamo quindi optato per attivare questo servizio di modo da avere una maggiore copertura».

Quella attivata dal Comune di Bernareggio non è però una novità assoluta per il territorio del Vimercatese. Il primo paese ad aver attivato questo tipo di servizio in zona è stato infatti Arcore che ha iniziato con le perlustrazioni notturne di parchi ed edifici pubblici nel 2018.

