Dai Giovani padani alla segreteria della Lega (chiamato da Salvini): l’ascesa di Paolo Grimoldi Matteo Salvini ha chiamato Paolo Grimoldi a svolgere un ruolo di primo piano nella segreteria nazionale della Lega.

Fabrizio Cecchetti è il nuovo coordinatore regionale della Lega in Lombardia: raccoglie il testimone da Paolo Grimoldi, che ora avrà un ruolo di primo piano nella segreteria nazionale del partito. «Buon lavoro a Fabrizio Cecchetti e grazie a Paolo Grimoldi per il lavoro, l’impegno e gli ottimi risultati di questi anni - dichiara Mateo Salvini -. In Lombardia la squadra della Lega conta ormai più di 200 sindaci, oltre 600 assessori, superiamo i 2mila consiglieri comunali, sono al lavoro 30 consiglieri regionali e vantiamo il record storico di iscritti e tesserati al Movimento. Il lavoro in Regione ha registrato un’accelerazione e un cambio di passo, donne e uomini della Lega garantiscono il loro massimo impegno per realizzare gli obiettivi: piano vaccinale rapido ed efficace, aiuti concreti per famiglie e imprese, apertura di cantieri fermi da troppo tempo. Una particolare attenzione sarà rivolta ai 230 Comuni lombardi che andranno al voto in primavera per il rinnovo del sindaco: da Milano a Varese, obiettivo della Lega e del centrodestra è offrire ai cittadini la possibilità di cambiare. Il 2021 sarà un anno di rinascita, nel nome della salute, del lavoro e del ritorno a una vita normale».





Nato a Milano nel 1975, Diplomato al liceo scientifico “Villoresi San Giuseppe” di Monza, è iscritto alla Lega Nord dal 1991. Ha fondato la struttura federale del Movimento Giovani Padani, l’organizzazione giovanile della Lega Nord, di cui è stato dapprima coordinatore del gruppo monzese, successivamente coordinatore provinciale della Brianza e coordinatore nazionale della Lombardia. Dal 2002 al 2011 è stato coordinatore federale. Nel 2004 viene eletto consigliere provinciale per la Lega Nord a Milano, quindi viene eletto alla Camera dei deputati nel 2006, nella circoscrizione Lombardia 1, viene poi rieletto nel 2008 e nel 2013 alla Camera dei deputati per la Lega Nord nella circoscrizione Lombardia 1. Il 18 maggio 2015 è stato nominato Commissario della Lega Lombarda in sostituzione di Stefano Borghesi e nel settembre successivo, è stato eletto per acclamazione segretario della stessa. Oggi siede ancora nei banchi del Parlamento.

