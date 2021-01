Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Dai genitori ai nonni: tutti sono invitati a Ornago all’incontro per parlare delle difficoltà della pandemia Come affrontare le difficoltà della pandemia Covid 19? Se ne parla giovedì 21 nei due webinar di approfondimento organizzati dal comitato Mondo famiglia style, con il patrocinio del Comune di Ornago ed il sostegno dell’Avis ornghese

Come affrontare le difficoltà della pandemia Covid 19? Se ne parla nei due webinar di approfondimento organizzati dal comitato Mondo famiglia style, con il patrocinio del Comune di Ornago ed il sostegno dell’Avis ornghese, dell’associazione Giovane montagna e della ditta Faro. L’iniziativa, intitolata “Socialità e distanziamento, una sfida possibile per le nuove generazioni” si terrà giovedì 21 gennaio e giovedì 4 febbraio e potranno parteciparvi genitori, nonni e tutti coloro che sono punto di riferimento per bambini e ragazzi che si potranno confrontare con le psicologhe delle scuole di Ornago Dania Cusenza e Chiara Trubini.

Gli incontri si terranno sulla piattaforma in modalità video conferenza dalle 18 alle 19. Durante gli incontri le esperte risponderanno ai quesiti che i partecipanti potranno porre attraverso l’indirizzo mail [email protected] Sempre a questo indirizzo è possibile inoltrare la richiesta di partecipazione entro il giorno prima risateto alla data prevista per il webina.

