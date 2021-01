Da Villasanta pannoloni in dono per i City Angels di Milano L’associazione Verde Assistenza di Villasanta ha donato ai City Angels di Milano alcuni pacchi di pannoloni.

L’associazione Verde Assistenza, sabato 23 gennaio sera, ha consegnato alcuni pacchi di pannoloni ai City Angels di Milano. «Verde Assistenza c’è ed è presente dinnanzi a qualsiasi tipo di fragilità, basta veramente poco per alleviare di molto una sofferenza o un disagio» ha fatto sapere il suo presidente Andrea Mandelli. Non è la prima volta che l’associazione di volontariato villasantese dona pannoloni per gli anziani. Qualche giorno fa aveva effettuato lo stesso tipo di consegna per gli anziani del centro diurno integrato di via Bestetti grazie alla signora Maria Scalise che in memoria di suo papà Nicola ha preso contatto con l’associazione guidata da Mandelli per donare i pacchi al centro villasantese.

