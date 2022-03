Da Veduggio con Colzano è partito un tir carichi di aiuti umanitari per l’Ucraina Aiuti umanitari per l’Ucraina: è questo il carico del tir partito nei giorni scorsi da Veduggio con Colzano, grazie al lavoro del Gruppo Alpini.

Da Veduggio con Colzano è partito lunedì 7 marzo un tir carico di aiuti umanitari per la popolazione dell’Ucraina. Il Gruppo Alpini Veduggio aveva infatti risposto all’appello lanciato dell’associazione “Ucraina in Italia” attivando presso le baite di via Della Valletta una raccolta di indumenti pesanti, coperte, garze, cerotti, cateteri e traverse monouso.

«Grazie a chi ci ha dato una mano nel ritiro, selezione e imballaggio delle merci – hanno scritto le Penne Nere su Facebook - Grazie a Francesco Combi e Mirko Giussani per le gratuite forniture di scatole e scatoloni, grazie alla Cereda Trasporti per la movimentazione delle merci. A nome dell’associazione “Ucraina in Italia”, a cui stiamo dando una mano, ringraziamo tutti per la solidarietà che state dimostrando verso la popolazione colpita da questo atroce conflitto».

