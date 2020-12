Da Limbiate alla Marina Militare: l’allieva Diana Romano ha giurato

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Diana Romano di Limbiate ha detto “lo giuro” ed è entrata tra gli allievi dell’Accademia navale di Livorno. Tra i 118 futuri ufficiali della Marina Militare anche cinque ragazzi lombardi. Oltre alla limbiatese, anche allievi da Milano, Legnano, Ozzero, Cremeno.

Limbiate Marina militare giuramento Diana Romano

Il giuramento si è svolto il 5 dicembre alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e del comandante delle scuole della Marina, l’ammiraglio di squadra Enrico Credendino.



L’Accademia Navale di Livorno è stata, per la prima volta, testimone del grido degli allievi senza la presenza di parenti e amici più cari per le precauzioni da seguire per prevenire contagi da Covid-19.

«Il rammarico più grande è quello di non avere qui oggi le vostre famiglie - ha esordito il Capo di Stato Maggiore - e a loro va il maggior credito, perché hanno saputo instillare i valori basici, fondamentali, irrinunciabili, su cui la Marina poi costruirà il vostro futuro, formerà il vostro carattere e le vostre professionalità».

I familiari e gli amici hanno però potuto seguire attraverso una diretta streaming sui social della Marina Militare la formula del giuramento.

A causa delle restrizioni dovute alle restrizioni il Giuramento si è svolto in forma statica, rimandando al prossimo anno momenti tradizionali come il defilamento della Bandiera nazionale e degli allievi lungo viale Italia o la “ritirata degli allievi” la sera prima del giuramento, nella quale i giuranti avrebbero sfilato, accompagnati dalla Fanfara dell’Accademia Navale, da Terrazza Mascagni sino all’ingresso in Istituto attraverso il varco di San Jacopo.

#AccademiaNavale: 118 allievi ufficiali hanno giurato fedeltà alla Repubblica ItalianaRicorderanno con emozione questo... Pubblicato da Marina Militare su Lunedì 7 dicembre 2020

