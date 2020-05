Da Brugherio a Monza, ecco la ciclabile Brumosa: segnato il tracciato, finita per il 2021 Il picchettamento del tracciato iniziato lunedì a Brugherio ha dato il via alla realizzazione della pista ciclabile Brumosa, collegamento con Monza. Fine lavori entro inizio 2021: «Altro tassello per la “circonvallazione ciclabile”».

Era attesa da anni, il picchettamento del tracciato iniziato lunedì ha dato il via alla realizzazione della pista ciclabile Brumosa (“Brugherio Monza Sostenibilità Ambientale”) destinata a collegare Monza e Brugherio. I lavori sono partiti proprio da Brugherio, dove sono previste le opere edili più impattanti in termini di scavi e movimenti di terra e anche per non interferire sulla viabilità di via Buonarroti a Monza, interessata da un cantiere di Brianzacque in queste settimane.

Mobilità Monza Brugherio lavori ciclabile Brumosa

«Quest’opera rappresenta un tassello importante degli investimenti in corso sul fronte della mobilità dolce – spiega il sindaco monzese Dario Allevi– Dopo il cantiere già avviato per la ciclabile in via Borgazzi, il bando sui monopattini e la posa delle nuove rastrelliere per le bici lavoriamo ora su questo importante collegamento, per offrire alternative valide e green anche per gli spostamenti intercomunali».

Il cronoprogramma prevede lavori per 270 giorni per un totale di circa 700mila euro, cofinanziati per il 67% da Regione Lombardia e poi dai Comuni di Monza e di Brugherio. Il cantiere potrà terminare nei primi giorni del 2021.

Il progetto prevede il collegamento tra la ciclabile esistente su via Buonarroti all’altezza di via Veronese con una pista ciclabile a Brugherio, attraverso un percorso bidirezionale che garantisce la sicurezza ai ciclisti su strade trafficate soprattutto da mezzi pesanti, comprese le vie Monte Grappa, Carnia, Marconi e Fermi. Oltre alla pista ciclabile vera e propria, previste anche intersezioni ciclabili semaforizzate, attraversamenti ciclopedonali segnalati con illuminazione e gli opportuni incroci in corrispondenza dell’intersezione con il percorso sul canale Villoresi.

«Il prossimo step sarà l’avvio della gara per la pista ciclabile su via Enrico Fermi, nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Montesanto, oltre al collegamento con il cavalcavia di via Aquiliea per la connessione con la ciclabile già presente su viale Campania: completeremo così un anello strategico per la mobilità dolce, una sorta di “circonvallazione ciclabile”», annuncia l’assessore alla Mobilità Federico Arena.

L’itinerario previsto è: via Correggio - via Tiepolo-via Foscolo - via Buonarroti - viale Fermi - via Montesanto - viale Campania - viale Lombardia – viale Cesare Battisti. Proprio su viale Cesare Battisti a fine giugno partirà la riqualificazione della segnaletica verticale e orizzontale oltre all’adeguamento normativo degli attraversamenti ciclabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA