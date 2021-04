Curare le proprie finanze ed evitare sorprese, a Mezzago incontro online gratuito con un consulente È stato organizzato dalla amministrazione comunale, anche in relazione al periodo di difficoltà economica legato alla pandemia - e si terrà giovedì 22 aprile dalle 21, per partecipare è richiesta una registrazione attraverso una email.

Un appuntamento online sull’educazione finanziaria per avere cura delle proprie finanze e non cadere nelle trappole. È ciò che l’amministrazione comunale di Mezzago ha organizzato per giovedì 22 aprile a partire dalle 21. «In periodi incerti e complessi come quelli che stiamo vivendo, essere adeguatamente formati sulla gestione delle proprie finanze e sulle tecniche di difesa del patrimonio diventa estremamente importante - la spiegazione -. Per queste ragioni l’amministrazione comunale ha organizzato un evento formativo on line sull’educazione finanziaria, dedicato a tutti i cittadini”.

L’incontro sarà tenuto da Oreste Antoniello, consulente finanziario. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite e-mail all’indirizzo: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA