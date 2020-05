Csm ufficializza, Claudio Gittardi alla guida della Procura di Monza Mercoledì 13 maggio è stata ufficializzata la nomina di Claudio Gittardi, 63 anni, procuratore di Sondrio, alla guida della Procura di Monza dove prenderà il posto lasciato da Luisa Zanetti.

Mercoledì 13 maggio è stata ufficializzata la nomina di Claudio Gittardi, 63 anni, procuratore di Sondrio, alla guida della Procura di Monza dove prenderà il posto lasciato da Luisa Zanetti. Il trasferimento di Gittardi in Brianza, già previsto per fine aprile, dopo che a febbraio era stato votato all’unanimità dalla quinta Commissione per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi dal Consiglio superiore della magistratura per diventare nuovo procuratore di Monza, era slittato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il voto del plenum del Consiglio superiore della magistratura, che ha reso ufficiale la nomina, e quindi il trasferimento, è arrivato mercoledì mattina.

