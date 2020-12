Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Croce rossa e Coop: Monza raccoglie tre tonnellate di generi alimentari per le famiglie bisognose Monza ha donato tre tonnellate di generi alimentari destinate alle persone bisognose grazie all’iniziativa del Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana e di Coop Lombardia. Preparati 85 pacchi da consegnare alle persone in difficoltà.

Monza ha donato tre tonnellate di generi alimentari destinate alle persone bisognose. È il bilancio della raccolta promossa sabato 5 dicembre dal Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana e da Coop Lombardia. A Monza la raccolta si è svolta negli store di via Marsala e di via Lecco.

Sono state raccolte quasi tre tonnellate tra alimenti per l’infanzia, biscotti, caffè, farina, latte a lunga conservazione, legumi, prodotti per la prima colazione, pasta, pelati, riso, tè e scatolame. I prodotti raccolti verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà e alle persone senza dimora.

Croce Rossa Monza raccolta generi alimentari

«Un grazie immenso ai monzesi che anche in questo difficile periodo hanno voluto aiutarci – commenta Dario Funaro, presidente della CRI Monza – Purtroppo la pandemia ha messo in ginocchio molte famiglie tra cassa integrazione e chiusura delle attività. Per molti riempire la dispensa è diventato un problema, soprattutto quando nelle famiglie ci sono minori o persone fragili».

Ad oggi sono stati preparati 85 pacchi da consegnare alle persone in difficoltà; sono una settantina le famiglie che vengono seguite dalla Croce Rossa di Monza, segnalate dai Servizi sociali del Comune e dalla rete delle associazioni del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA