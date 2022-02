Presidio contro invasione russa della Ucraina venerdì 25 febbraio a Monza, in piazza Roma (Foto by Fabrizio Radaelli)

Crisi ucraina: la Villa reale si illumina di blu e giallo, Monza in piazza per la pace «La guerra non è mai una soluzione», dice il sindaco Allevi. Monza illumina la Villa reale con i colori della bandiera dell’Ucraina anche per i mille cittadini, in gran parte donne, residenti in città. Giovedì 3 marzo invece veglia di preghiera a Regina Pacis.

È un omaggio di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino la facciata della Villa reale illuminata con i colori blu e giallo della bandiera dell’Ucraina.

«La guerra non è mai una soluzione – ha commentato il sindaco, Dario Allevi - È necessario trovare nuove vie diplomatiche per uscire da questa spirale di violenza».

Queste sono ore di grande apprensione e preoccupazione per i mille cittadini ucraini che vivono a Monza. La grande maggioranza di loro (il 75%) sono donne e hanno un’età media di 48 anni, impiegate soprattutto nella cura domiciliare in particolare verso gli anziani.

Venerdì sera Monza in piazza all’arengario per un presidio per la pace e contro la guerra.

«Il Comune di Monza garantisce il proprio sostegno a ogni iniziativa utile che potrà essere promossa per portare aiuti concreti alla popolazione colpita dal conflitto», fanno sapere da piazza Trento e Trieste.

Venerdì 25 febbraio, in mattinata, il primo cittadino ha incontrato i volontari dell’associazione Ti do una mano onlus per i bambini di Chernobyl, da anni impegnata nel sostegno ai piccoli che ancora abitano nei dintorni della centrale nucleare.

Anche le comunità parrocchiali della città si sono organizzate. Giovedì 3 marzo alle 21, nella chiesa di Regina Pacis, la parrocchia monzese dedicata a Maria regina della pace, si svolgerà una veglia di preghiera per chiedere il dono della pace a cui sono inviatati tutti i credenti e non solo. Ospite della serata don Igor Krupa, sacerdote cattolico di origine ucraina, parroco della comunità ucraina a Milano.

