Cri Villasanta: supporto psicologico per il Covid nelle scuole con “Draghi, principesse, cavalieri, naviganti coraggiosi”

L’immagine di Croce Rossa è tradizionalmente associata all’attività di soccorso, quando se ne parla immediatamente il pensiero va alle ambulanze che viaggiano a sirene spiegate per rispondere alle emergenze. Allargando gli orizzonti, si scopre invece che le attività ed iniziative quotidiane a supporto della popolazione sono ben più numerose e non si fermano solo al soccorso.

A questo proposito, Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta si è aggiudicata un bando per realizzare un progetto di empowerment della comunità, ed il potenziamento delle attività di formazione rivolte alla popolazione. In particolare, la vittoria del bando permette il finanziamento per l’anno in corso del progetto “Draghi, principesse, cavalieri, naviganti coraggiosi”, un’iniziativa attiva ormai da 13 anni mirata a portare supporto psicologico ed inclusione sociale all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Villasanta. Quest’anno il tema al centro degli incontri, affrontato dai bambini e ragazzi sotto la guida della psicologa Lorenza Magni, sarà quello del disagio psicologico legato al Covid, un argomento delicato e di assoluta importanza.

Obiettivo finale, da raggiungere attraverso la discussione attiva, è quello di creare attorno al minore un ambiente positivo, accogliente e stimolante. Il secondo progetto riguarda invece l’organizzazione di un percorso informativo rivolto alla popolazione, per mostrare ai cittadini le tecniche di disostruzione pediatrica che da sempre vede impegnata l’associazione nella prevenzione, formazione, informazione della popolazione. A tal proposito, vengono organizzati due appuntamenti mensili, l’ultimo dei quali nei giorni scorsi ha visto una partecipazione ben al di sopra delle aspettative, confermando la maggior attenzione e interessa da parte della popolazione.

