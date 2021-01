Cresciuta a Triuggio, la scelta religiosa di Veronica Pica Dieci anni fa aveva deciso di dare una svolta alla sua vita: Veronica Pica, 36 anni cresciuta a Canonica Lambro (Triuggio), ha fatto ingresso nel noviziato delle suore salesiane oblate del Sacro Cuore.

Veronica Pica, 36 anni cresciuta a Canonica Lambro (Triuggio), ha fatto ingresso nel noviziato delle suore salesiane oblate del Sacro Cuore, congregazione fondata da monsignor Giuseppe Cognata.

Originaria di Siracusa, ha vissuto per 23 anni a Canonica frequentando oratorio e parrocchia, ma anche alimentando la propria passione sportiva per la pallavolo nella Polisportiva Triuggese. In zona erano molto conosciuti anche i genitori, mamma Rosa Salvatrice Floriddia che per moltissimi anni è stata dipendente del Comune di Besana e papà Renato Padovani, metalmeccanico in un’azienda di Sovico.

Dopo il diploma odontotecnico, Veronica ha iniziato a lavorare nell’azienda ospedaliera di Vimercate, come assistente alla poltrona. A 25 anni, «benché non mi mancasse nulla, ho deciso di dare una svolta alla mia vita: mi sono trasferita insieme alla mia famiglia in Sicilia, a Ispica».

La scelta religiosa è maturata gradualmente, fino a che nel 2015 la giovane ha iniziato un percorso di discernimento nell’istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice. Dopo pochi anni, spinta dal desiderio di dedicarsi in particolare all’infanzia e alla gioventù abbandonata, Veronica è arrivata a Tivoli. Era il 12 Giugno 2019. Proprio qui, il 24 gennaio presso la cappella delle suore salesiane oblate del Sacro Cuore, ha fatto ingresso ufficiale nel noviziato della congregazione. La celebrazione è stata officiata da don Gaetano Maria Saccà. Presente la madre generale suor Graziella Maria Benghini.

