Cresce il numero di contagiati ad Albiate, il sindaco Redaelli: «Rispettate le regole» Sono in decisa crescita i i contagi da coronavirus registrati ad Albiate: l’ultimo aggiornamento lo ha fornito il sindaco Redaelli che ha invitato tutti i propri concittadini a rispettare le regole.

Il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, è tornato ad aggiornare i concittadini rispetto alla situazione Covid-19 sul territorio comunale. Una situazione in peggioramento che ha spinto il primo cittadino a ricordare le regole anti Covid e ad annunciare che da settimana prossima aggiornerà i dati al martedì e venerdì. «Il peggiorare della situazione epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio lombardo mi suggerisce di informarvi sui dati rilevati nel nostro paese - afferma il sindaco nella nota postata sui social e pubblicata sul sito internet del Comune di Albiate -. Purtroppo nell’ultima settimana il contagio ha ripreso forza portando a 33 i casi conclamati ed a 25 le persone in sorveglianza precauzionale. Ancora una volta corre l’obbligo di esortarvi al rispetto delle regole che ormai ben conoscete: mascherina sempre, frequente sanificazione delle mani, distanziamento fisico come pure sono vietati gli assembramenti, al fine di contenere l’incremento dei contagi e preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza».

Redaelli aggiunge di voler «pubblicare sul sito del Comune per due volte alla settimana (martedì e venerdì) il numero dei contagi». E conclude. «Regione Lombardia ha emanato ulteriori misure preventive e restrittive; seguiamole per non peggiorare la situazione e poter arrivare, speriamo nel più breve tempo possibile, ad una risoluzione che solo la capillare vaccinazione ci potrà dare. Come voi sono consapevole della criticità della situazione che mette a dura prova la nostra capacità psicologica di metabolizzare gli eventi, ma non per questo dobbiamo cedere allo scoramento ed abbassare la guardia: ogni sacrificio richiestoci è una battaglia combattuta per arrivare alla vittoria finale che ci auspichiamo sia il prima possibile». Il sindaco ribadisce «la vicinanza a chi è impegnato sul fronte sanitario ed anche a quei commercianti e lavoratori che stanno subendo la peggior crisi degli ultimi cento anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA