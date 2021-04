Covid: un giorno di vaccini a domicilio per gli allettati di Bovisio, Varedo e Limbiate Quattro squadre al lavoro nella giornata di venerdì 23 aprile per eseguire la prima dose di vaccino anti Covid alle persone allettate residenti a Bovisio Masciago, a Varedo e a Limbiate.

È partita alle 8 di mattina e si chiuderà nel pomeriggio dello stesso giorno, venerdì 23 aprile, la somministrazione della prima dose di vaccino per gli allettati residenti a Bovisio Masciago, Varedo e Limbiate. Dal quartier generale, allestito da Anci, Ats e Areu, all’interno del centro bovisiano della protezione civile in via Bertacciola 100, sono partite quattro squadre di medici e infermieri di Ats, Asst e dell’esercito per la somministrazione del vaccino a domicilio. Qui è presente un camper che ha la funzione di base logistica per smistare i vari gruppi sul territorio, guidati dalla protezione civile e dalla polizia locale.

Complessivamente nei tre Comuni sono state una sessantina le persone che avevano richiesto questo servizio e che giovedì avevano ricevuto la notizia dell’imminente somministrazione. A seguire da vicino le operazioni, oltre a Giovanni Sartori e Filippo Vergani, sindaci di Bovisio Masciago e Varedo, c’era anche Guido Bertolaso, consulente regionale per il piano vaccini anti Covid. Quest’ultimo non solo ha visitato il quartier generale di via Bertacciola ma ha anche accompagnato una squadra nel suo giro nelle case degli allettati.

