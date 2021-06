Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Paolo Bonfanti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Covid, un caso di variante Delta all’ospedale San Gerardo di Monza Un caso di variante Delta è stato identificato all’ospedale San Gerardodi Monza. «Un paziente in un contesto in cui il numero di nuovi ricoverati è molto basso», dice Paolo Bonfanti, direttore della Malattie Infettive del San Gerardo.

«C’è un caso di variante Delta ricoverato al San Gerardo. È stato identificato attraverso le analisi del laboratorio interno che da diverso tempo effettua lo screening per la genotipizzazione di tutte le varianti».

Lo rivela Paolo Bonfanti, direttore della Malattie Infettive del San Gerardo, professore in Bicocca e capofila del progetto Storm, la più importante banca dati sui pazienti Covid.

«Ad oggi abbiamo identificato un solo paziente ricoverato con variante delta - precisa Bonfanti - ma va detto che si tratta di un contesto in cui il numero di nuovi ricoverati è molto basso».

Gli ultimi dati infatti parlano di soli 6 pazienti ricoverati e di un ospedale che sta riprendendo la sua attività normale dopo mesi in cui è stato al centro della seconda e terza ondata con oltre 600 ricoveri.

Erano 11 i ricoverati la scorsa settimana. Da tre settimane la Terapia Intensiva è Covid free. Il numero dei ricoveri registra una crescita: da un solo ricovero la scorsa settimana a 4 negli ultimi sette giorni con un decesso. Al Pronto Soccorso si sono presentati in 1.648, di cui 126 per sintomi Covid, ma solo 4, appunto, hanno avuto necessità di un ricovero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA