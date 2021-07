Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid: solo 4 pazienti in tutta la Asst Brianza, ora può accelerare l’attività ordinaria Sono tutti ricoverati all’ospedale di Vimercate, Desio e Carate sono Covid free. Ora recupero dell’arretrato di visite e interventi, ma con gradualità: «Per consentire un giusto riposo al personale straordinariamente e generosamente impegnato negli ultimi quasi 18 mesi».

Sono quattro i pazienti Covid in tutta la Asst Brianza: sono ricoverati all’ospedale di Vimercate. Questo secondo gli ultimi dati, forniti venerdì 2 luglio. Una settimana fa i degenti affetti da Coronavirus erano 10. Ormai si rasenta quota zero dopo mesi in cui ricoveri sono stati costantemente ben al di sopra delle 100 unità, coinvolgendo tutti gli ospedali brianzoli.

Intanto sta riprendendo in maniera importante l’attività ambulatoriale e chirurgica ordinaria, anche se recuperare tutto l’arretrato dell’ultimo anno e mezzo di pandemia, che si aggirava fino a pochi mesi fa intorno alle 20mila prestazioni sanitarie, richiederà diverso tempo. La stessa Asst Brianza ha fatto sapere che: « Bisogna procedere gradualmente, consentendo, ad esempio, anche un giusto periodo di riposo ai nostri medici, infermieri, Oss, tecnici, eccezionalmente, straordinariamente e generosamente impegnati negli ultimi quasi 18 mesi. Vale la pena ricordare che, sul ritorno alla “normalità”, pesano, giustamente, ancora le preservate misure anti covid (dal distanziamento alla sanificazione degli ambienti) che qualche ricaduta limitativa hanno sulla attività e sul volume delle diverse prestazioni».

La ripartenza c’è stata ormai da diverse settimane e soprattutto i reparti presi d’assalto, compresi quelli di terapia intensiva sono quasi vuoti e questo permette di riprogrammare le prestazioni mediche sanitarie. In parallelo le vaccinazioni Covid stanno letteralmente volando: si è superata quota 3330mila somministrazioni in tutti gli hub gestiti da Asst Brianza da quando ha preso avvio la campagna massiva da metà aprile. Sui social network si registrano spesso ringraziamenti da parte dei pazienti che si recano al centro vaccinale di Vimercate che ha sede nell’ex Esselunga di via Toti.

