Covid: ricoveri stabili all’ospedale San Gerardo di Monza (36), nessuno in terapia intensiva Sono 36 i pazienti ricoverati per covid all’ospedale San Gerardo secondo l’ultimo bollettino dell’Asst Monza. Nessuno si trova in terapia intensiva.

Sono praticamente stabili i ricoveri per covid all’ospedale San Gerardo di Monza dopo il leggero rialzo della scorsa settimana. La buona notizia è che nessuno dei 36 pazienti ricoverati si trova in terapia intensiva.

Il totale è sceso di tre unità rispetto al bollettino dell’Asst Monza della settimana precedente: 23 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 3 in Pneumologia (terapia Sub intensiva) e 10 altri reparti.

Nella settimana dal 21 al 27 marzo hanno avuto accesso al pronto soccorso 1.875 pazienti, di questi 183 con sintomatologia Covid e 11 ricoverati. Due i decessi.

L’età media dei 36 pazienti ricoverati è di 73 anni.

“La situazione dei pazienti ricoverati presso la Asst di Monza è sostanzialmente stabile con una lieve riduzione di numero - commenta il professor Paolo Bonfanti, direttore unità operativa di Malattie Infettive - Aumenta, anche se di poco, la percentuale di pazienti affetti da patologie differenti dal Covid ma positivi al tampone per Sars-CoV-2 e quindi ricoverati in reparti differenti dalla Malattie Infettive. Avviandoci verso una fase in cui l’epidemia diventerà endemica, cioè costantemente presente anche se con un numero di casi gravi più limitato, questa situazione - il riscontro di malati positivi al tampone ma senza Covid - costituirà un proseguimento dell’impegno in atto”.

