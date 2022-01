Covid: Ornago organizza i tamponi gratuiti per il rientro a scuola Il Comune di Ornago apre un drive through dove effettuare il tampone antigenico gratuito per il rientro a scuola dedicato a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni.

È quello che verrà istituito parcheggio di via Carlo Alberto dalla Chiesa. La decisione è stata presa dall’amministrazione a seguito della crescita dei casi in paese: “A seguito dell’aumento esponenziale delle persone positive al Covid-19 - si legge nel comunicato dell’amministrazione - e per garantire a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ornago la tempestiva modalità per effettuare i Tamponi antigenici per il rientro, si offre uno spazio temporaneo per l’effettuazione di tali procedure”.

Il servizio è gratuito ed è garantito solo per gli studenti della primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Manzoni. Sarà svolto dal dottor Claudio Spada e dai collaboratori della Farmacia Caccia che procederanno ad eseguire i tamponi tramite modalità drive through presso il parcheggio di via Carlo Alberto dalla Chiesa (vicino al semaforo) e negli orari indicati dalla scuola.

Occorrerà presentare: Il modulo allegato di consenso da portare compilato per ogni studente. Il numero di telefono deve essere chiaramente leggibile, poiché la notifica dell’avvenuto tampone arriverà sul cellulare indicato. I dati da indicare sono quelli dello studente con la firma del genitore; il modulo ATS ricevuto, in quanto deve essere allegato al modulo di consenso per garantirne l’esenzione dal pagamento. In caso contrario non si potrà procedere con il tampone; La fotocopia fronte/retro ben leggibile della tessera sanitaria dello studente, in caso contrario l’esito non potrà essere registrato.

Il tampone verrà effettuato solo agli studenti riportati nell’elenco che giornalmente l’Istituto consegnerà al Comune.

