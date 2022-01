Covid, negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate 133 ricoverati Una settimana fa erano 129, a Vimercate sono 82 rispetto agli 86 di sette giorni fa, dei quali cinque in terapia intensiva, 33 a Desio (31) e 18 a Carate (12).

Sono abbastanza stabili i numeri dei pazienti ricoverati per il Coronavirus nei tre ospedali di Vimercate, Desio e Carate gestiti dall’Asst Brianza. Nel nosocomio vimercatese secondo i dati forniti dall’azienda sociosanitaria sono 82 i degenti Covid (di cui 5 intensivi, 14 con cpap, 33 con necessità di assistenza respiratoria) una settimana fa erano 86. A Desio sono 33 (11 con necessità di assistenza respiratoria) solo sette giorni prima erano 31. Mentre a Carate sono 18 (4 con assistenza respiratoria) rispetto ai 12 di una settimana prima.

A conti fatti sono complessivamente 133 i ricoverati per Covid nei tre ospedali rispetto ai 129 di una settimana fa. Inoltre a partire dallo scorso 17 gennaio sono vietate le visite di parenti e amici a tutti i degenti delle tre strutture sanitarie per limitare il più possibile la diffusione del Covid, che continua a imperversare in Brianza, come nel resto d’Italia.

