Covid, Moratti: «In Lombardia somministrati un milione di vaccini» Lunedì 19 luglio la Lombardia ha raggiunto gli 11 milioni di vaccini somministrati. Lo ha detto la vicepresidente Letizia Moratti.

“Oggi la Lombardia supera 11 milioni di somministrazioni – ha detto Letizia Moratti – e fra pochi giorni toccheremo il traguardo dei 7 milioni di aderenti. La visita del colonnello Zullino nella sede di Regione è stata l’occasione per riconoscere all’impegno dei militari un valore aggiunto straordinario all’altrettanto straordinaria campagna vaccinale in atto in Lombardia”.

“Regione Lombardia - aggiunge Moratti - è prima tra le regioni per dosi somministrate ogni 100mila abitanti e per copertura vaccinale della sua popolazione: +5,3% rispetto alla media nazionale”.

Poi un nuovo appello agli Over 60 e a chi non si è ancora vaccinato.

“Siamo in una fase cruciale di questa storica missione – ha proseguito l’assessore al Welfare – per questa ragione ora rivolgo nuovamente un accorato appello a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati affinché vi provvedano con fiducia e senza tentennamenti. Penso agli over 60, la categoria più a rischio. Ma anche agli adolescenti e giovani, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico, che dopo l’estate desiderano, come tutti noi del resto, un ritorno alla scuola in presenza”.

La vicepresidente di Regione Lombardia ha informato infine che il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno confermato la disponibilità istituzionale a fare proseguire anche in autunno l’attività di supporto delle Forze Armate alla Lombardia.

