(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Scuola Media Sabin (Foto by Fabrizio Radaelli)

Covid, la scuola media Sabin di Monza in quarantena per due settimane La scuola media Sabin di Monza, nel quartiere San Fruttuoso, chiusa per Covid-19 per due settimane. La notifica del provvedimento è stata comunicata mercoledì: «Non in tutte le classi c’è la presenza di un soggetto positivo, ma tutte sono tenute a rispettare la quarantena disposta».

La scuola media Sabin di Monza, nel quartiere San Fruttuoso, chiusa per Covid-19. La notizia è arrivata ufficialmente mercoledì pomeriggio, quando dalla segretaria della scuola è stata inviata la notifica sul registro elettronico di tutti i genitori degli alunni.

Confermata la quarantena per tutte le classi della secondaria di primo grado di via Iseo, per la durata di quattordici giorni.

«Si precisa – si legge nel comunicato inviato dalla scuola – che la quarantena è stata disposta quale ulteriore misura prudenziale cautelativa, in ragione dell’andamento dei contagi nella provincia di Monza e Brianza».

Una decisione che è arrivata dopo che nei giorni scorsi per più della metà delle classi della Sabin era già stata predisposta la quarantena cautelativa.

«Per la comunicazione alle famiglie, Ats ha utilizzato i modelli standard che potrebbero causare fraintendimenti: non in tutte le classi c’è la presenza di un soggetto positivo – si legge ancora nella comunicazione inviata alle famiglie – ma tutte le classi sono tenute a rispettare la quarantena disposta». Dalla scuola non sono state inviate altre spiegazioni.

