Covid: in Lombardia la variante Omicron sale al 40% dei nuovi casi, solo 2% i ricoverati e nessuno in terapia intensiva Un report della direzione Welfare della Regione Lombardia evidenzia che la variante Omicron a fine dicembre rappresenta circa il 40% dei nuovi positivi al Covid. Solo 6 i ricoverati (2%) e nessuno in terapia intensiva.

Cresce la variante Omicron in Lombardia, che a fine dicembre rappresenta circa il 40% dei nuovi positivi al Covid. Emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione sull’aggiornamento delle varianti. I ricoverati con variante Omicron in Lombardia sono 6, pari al 2%, nessuno dei quali in terapia intensiva.

In tutte le province lombarde, tranne quella di Sondrio, la variante Delta ha soppiantato l’Alpha e rimane quella più diffusa. L’Istituto superiore della sanità sta realizzando una analisi campionaria per stimare la presenza della Omicron in maniera precisa e fornirà i dati consolidati appena disponibili.

