Covid, in arrivo anche nei supermercati il kit per il tampone fai da te

Sono in arrivo i kit dei tamponi fai-da-te per l’autodiagnosi del coronavirus. Acquistabili nei supermercati e in quei negozi che sceglieranno di distribuirli, rappresentano un test antigenico da effettuare tramite tampone nella regione nasale che pur non avendo l’alta affidabilità di un tampone molecolare in quindici minuti può individuare la positività - riconoscendo le varianti oggi note - anche di un soggetto asintomatico. Uno strumento utile per lo screening di massa. Di produzione della cinese Boson, il test ha ottenuto la certificazione “Ce” e viene distribuito dal gruppo austriaco Technomed.

Il ministero della Salute l’ha inserito nell’elenco dei dispositivi medici, la vendita dovrebbe iniziare dalla prima settimana di maggio. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 6-8 euro.

“Siamo molto orgogliosi di poter fornire a tutta l’Europa l’autotest Boson - ha commentato il dottor Moritz Bubik, Ceo di Technomed - I prodotti che contribuiscono al contenimento della pandemia devono anche offrire comprovata qualità, affidabilità, disponibilità e convenienza. Solo completando il processo di certificazione è possibile dimostrare la qualità e l’affidabilità che gli utenti finali si aspettano e meritano”.

Kit tampone fai da te Boson Technomed

