Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid, Bertolaso: «Lombardia vaccinata entro l’estate» Una Lombardia vaccinata entro l’estate. È la previsione del nuovo responsabile dell’attuazione e coordinamento del piano vaccini anti Covid per Regione Lombardia, Guido Bertolaso,

Una Lombardia vaccinata entro l’estate. È la previsione del nuovo responsabile dell’attuazione e coordinamento del piano vaccini anti Covid per Regione Lombardia, Guido Bertolaso, dopo la presentazione in consiglio regionale con il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti.

“È ragionevole che nelle prime settimane dell’estate tutta la Lombardia possa essere vaccinata - ha detto nelle prime dichiarazioni ufficiali - In Inghilterra, dall’8 dicembre a oggi hanno vaccinato 5 milioni di abitanti e per la fine di febbraio arriveranno a 15 milioni. E noi siamo forse meno bravi degli inglesi?”.

Secondo Bertolaso “il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile. Sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia”.

L’obiettivo è coinvolgere i medici, anche gli specializzandi al primo o secondo anno come medici o infermieri in pensione e i volontari di protezione civile, per vaccinare sette giorni su sette 24 ore al giorno. Modulando la campagna sugli spazi a disposizione dai palasport a luoghi più piccoli indicati dai sindaci.

E a proposito dell’incarico. “Non voglio soldi, faccio il volontario e mi sono abbassato lo stipendio: da un euro zero”, ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA