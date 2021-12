Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid: attivati nuovi posti letto in terapia intensiva, uno a Monza e quattro all’Asst Brianza La direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato l’attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva destinati ai pazienti Covid: un posto in terapia intensiva Covid in più all’ospedale San Gerardo di Monza, che passa da 12 a 13, e quattro all’Asst Brianza (Vimercate e Desio).

Un posto in terapia intensiva Covid in più all’ospedale San Gerardo di Monza, che passa da 12 a 13, e quattro all’Asst Brianza (Vimercate e Desio) per riaprire il reparto nella risalita dei ricoveri della quarta ondata della emergenza sanitaria.

La direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato l’attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva destinati ai pazienti Covid: ulteriori 78 unità in aggiunta alle attuali 185, per un totale di 263 posti letto.

“Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aumento delle richieste negli ultimi giorni - sottolinea una nota - Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, la Direzione Generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA