(Foto by Chiara Pederzoli)

Monza ex Philips 500mila vaccinazioni anti covid 9 febbraio 2022 (Foto by Chiara Pederzoli)

Covid, a Monza chiudono il centro vaccinale ex Philips e l’hub di viale Stucchi L’annuncio di Asst Monza e un decreto della Regione. Rimarranno aperti l’hub all’ex Esselunga di Vimercate, e i centri vaccinali negli ospedali di Desio, Vimercate e al San Gerardo di Monza.

Per una volta una chiusura è una buona notizia. Martedì 15 marzo abbasserà le serrande il Centro Vaccinale ex Philips di Monza e due settimane dopo, il 31 marzo, toccherà al drive through di viale Stucchi, sempre a Monza. Segnali chiari che l’emergenza sta rientrando.

«La cessazione “certifica” il venir meno delle necessità del servizio e viene accolta da tutti come il superamento di un periodo critico» dicono dalla Asst Monza che proprio per martedì ha organizzato una conferenza stampa - evento: «per ringraziare quanti hanno contribuito al buon esito della campagna vaccinale e dell’attività di effettuazione “massiva” dei tamponi e per rimarcare il grande lavoro istituzionale di squadra che da sempre caratterizza il territorio della Brianza, attraverso l’esposizione di dati concreti dei risultati raggiunti».

Regione Lombardia, con un Decreto della Direzione Generale Welfare, ha indicato i centri vaccinali che resteranno operativi in Lombardia, una decisione connessa “alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022”. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario”.

Il Decreto, inoltre, indica – per questa fase – “che le ATS dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le Cooperative dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta”.

A proposito di hub, dal 31 marzo cesserà i servizi anche l’Auxologico di Meda. Mentre rimarranno aperti quello all’ex Esselunga di Vimercate, e i centri vaccinali negli ospedali di Desio, Vimercate e al San Gerardo di Monza. .

