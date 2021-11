Covid: 60mila adesioni in un giorno alla terza dose di vaccino Il presidente Attilio Fontana comunica l’adesione di 60mila persone in un giorno alla terza dose di vaccino antiCovid commentando il mantenimento della zona bianca per la Lombardia.

Sono stati 60mila i lombardi che nella giornata di giovedì 11 novembre hanno deciso di aderire alla terza dose booster del vaccino antiCovid. La notizia arriva a stretto giro di posta del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha chiesto a tutti quelli che ne hanno già diritto di aderire alla proposta non obbligatoria.

Lo stesso Fontana ha salutato così la conferma dell’inserimento della Lombardia ancora in zona bianca, per decisione delle autorità sanitarie nazionali, «in base al consueto monitoraggio settimanale del venerdì del ministero della salute e Istituto superiore di sanità: è dovuta sicuramente al fatto che il 90% dei cittadini ha effettuato la seconda dose. Adesso dobbiamo insistere perché venga effettuata anche la terza, che conclude il ciclo vaccinale e permette un’immunità, che si protrarrà non per alcuni mesi, ma per anni».

«Ieri - ha aggiunto - sono arrivate più di 60.000 prenotazioni di cittadini per la terza dose. Grazie alla serietà dei lombardi, grazie al loro grande senso civico. Continuiamo così e concludiamo la vaccinazione tutti insieme».

