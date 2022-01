Cosa c’è sul Cittadino in edicola il 6 gennaio 2022: saldi e Omicron, il peso della pandemia Giovedì 6 gennaio il Cittadino è in edicola con il primo numero dell’anno 2022 per Monza: tengono banco ancora gli effetti della diffusione del virus. I contagi sono in aumento e il commercio cerca di risollevarsi con i saldi

Nel primo numero dell’anno per Monza del Cittadino, in edicola il 6 gennaio, si parla ancora di pandemia e dei contagi alle stelle. In primo piano ci sono le difficoltà del commercio che cerca di risollevarsi grazie ai saldi ma deve fare i conti, come tutti, con la variante Omicron. Anche per i ristoratori la recrudescenza dei contagi ha portato a disdette del 40%. Ancora 23mila monzesi sono senza vaccino, mentre in viale Stucchi continuano le file per chi deve fare i tamponi e molti devono fare i conti con il caos delle prenotazioni.

Ma ci sono anche i primi nati dell’anno in tutti gli ospedali brianzoli, a Monza a inaugurare il 2022 è stata Gioia. In cronaca le suore di San Carlo salvate dai carabinieri in occasione di un incendio, ma anche la visita di Delpini al Duomo, alle nuove vetrate.

Ai giardini del Nei viene annunciata una stazione per le bici con tanto di videosorveglianza, mentre sono i partiti all’ex Verga i lavori per la sede Cai. A San Fruttuoso alberi abbattuti, ma ci sarà lo stesso più verde.

In cultura grande attesa in Villa Reale per Lena Yokoyama, violinista che si esibirà con il suo Stradivari, concerto in diretta streaming anche sui canali social del Cittadino.

In economia invece i numeri dell’occupazione femminile in Brianza: 5mila occupate in più nonostante la pandemia ma molte si devono adeguare accettando contratti e stipendi più bassi

