Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 26 agosto 2021 Si parla già di Gp d’Italia e delle pirme polemiche sul Cittadino di giovedì 26 agosto 2021. E poi la crisi umanitaria in Afghanistan e la scomparsa della monzese Manuela Mancini, morta per un incidente in Puglia.

Si parla già di Gp d’Italia sul Cittadino di giovedì 26 agosto 2021. A tre settimane dalla gara , e dopo un anno di stop, Monza da giovedì 9 a domenica 12 settembre è pronta a riportare il Fuori Gp n piazza Trento e Trieste. Ma c’è contesta chi contesta già il maxischermo e gli eventi per il rischio di assembramenti. E in pista? Il punto sulla venitda dei biglietti e sulla presenza del pubblico, vista anche dai piloti.

In primo piano c’è la crisi umanitaria in Afghanistan tra la mobilitazione ufficiale del territorio e la testimonianza di Selene Biffi, 39 anni di Mezzago, imprenditrice sociale che ha appena lasciato Kabul: «Mandata a casa. Ma da qui attiviamoci per l’accoglienza»



In cronaca il ricordo della 53enne monzese Manuela Mancini, morta in Puglia a causa delle gravi ustioni riportate a causa dell’esplosione di una bombola di gas nella villetta dove alloggiava.Sul giornale le parole di chi l’aveva conosciuta.

Sul Cittadino l’Intervista esclusiva al ministro di Monza Cristina Messa, titolare dell’Università e della Ricerca nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Laureata in Medicina e chirurgia è professore ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ateneo di cui è stata rettore dal 2013 al 2019: «Agli studenti italiani servono delle prospettive certe», dice.

E poi Gino Strada: il fondatore di Emergency morto il 13 agosto è raccontato nello scorcio della sua vita a Monza, dove aveva abitato all’inizio del matrimonio con Teresa Sarti.

La scuola. In attesa del ritorno sui banchi, tra tamponi gratis per la fascia 6-13 anni e le vaccinazioni, c’è una tegola pratica sul Liceo Porta che non potrà ancora iniziare l’anno nella nuova sede nell’ex Cgs.

Per la politica focus sulle prossime elezioni amministrative in Brianza.

In sport l’esordio a reti bianche del Monza di Stroppa in Serie B e le parole al vetriolo di Bobo Vieri sulla stagione biancorossa conclusa con l’eliminazione dai playoff.

