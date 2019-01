Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 31 gennaio 2019 La metropolitana M5 a Monza, le parole del sindaco di Milano Beppe Sala e la risposta di Dario Allevi in apertura del Cittadino di giovedì 31 gennaio 2019: anche il prolungamento sarebbe a rischio se la Regione non accetta l’aumento dei biglietti Atm.

La novità: con il Cittadino in edicola inizia la collaborazione con la Fondazione di Comunità di Monza e Brianza per raccontare le buone notizie e i progetti della città e della provincia.

In cronaca nera e giudiziaria il Gsd Monza si chiama fuori dalla rissa con rapina a Verano Brianza dopo una partita di calcio degli Allievi: “Noi non c’entriamo”.

Si parla anche di educazione alla legalità nelle scuole partendo dai risultati della ricerca realizzata in due anni dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’università di Milano col team di Nando Dalla Chiesa. Si citano anche esempi brianzoli e l’esperienza della primaria Dante di Monza.

A proposito di scuola: in edicola i ragazzi, la memoria della Shoah e la città che dice non al razzismo all’indomani della giornata della memoria.

E la lezione speciale del Ferrari con la Iena Viviani contro il bullismo dopo alcuni episodi nell’istituto.



In cronaca il Duomo pronto a svelare i nuovi colori con la fine della prima fase dei restauri e la rimozione dei teli. Intanto la raccolta fondi va avanti.

E poi il cantiere aperto d’urgenza in via Cantore per un cedimento del tratto fognario e che , da solo, martedì ha paralizzato la città. Il giorno dopo le soluzioni per non soccombere al traffico.

In piazza Carducci arriva la casa digitale per aiutare gli utenti a orientarsi nell’uso della tecnologia. Un servizio gratuito. In via Borgazzi nasce lo spazio di coworking Supernova (raccontato dalle fondatrici).

A San Biagio si celebra il santo protettore della gola tra il sacro e la festa del quartiere (con il Cittadino presente domenica 3 febbraio in via Prina).

Per la rubrica CentoVenti, sui primi 120 del Cittadino, si raccontano la leva del 1881 e i ragazzi del 1899.

In sport la vittoria del Monza in Coppa Italia nel giorno del compleanno di mister Brocchi.

Il CittadinoPiù apre con il nodo del traffico dei treni merci che con la chiusura della Seregno-Carnate convergono su Monza. In cultura un mese di poesia con Millegru e Virginia&Co, la nuova edizione del premio Corti, Giuanìn Pipeta del maestro Bellisario alla Verdi di Milano e le immagini della mostra di Andy Warhol al Serrone, oltre a tutti (tanti) spettacoli teatrali dei prossimi giorni.

In economia si fa il punto sul reddito di cittadinanza.

Dino il CittaDino invece ha intervistato il sindaco Allevi sulle problematiche riscontrate in un anno in giro per la città.

