Cosa c’è su il Cittadino in edicola giovedì 30 dicembre 2021: con il personaggio dell’anno

Giovedì 30 dicembre il Cittadino arriva in edicola con l’ultimo numero del 2021 per Monza: quello che per tradizione ripercorre un anno di cronaca in città e in Brianza, che racconta le notizie più lette sul sito e sui social. E che sceglie il personaggio simbolo dell’annata che va a chiudersi.

prima pagina il Cittadino giovedì 30 dicembre 2021 + Trame

Il brianzolo dell’anno per Il Cittadino è Luca Attanasio, l’ambasciatore limbiatese ucciso in Congo a febbraio. Luoghi intitolati a lui in Brianza e in tutta Italia, borse di studio e iniziative solidali. Ma è il suo esempio a essere più vivo che mai anche nel costante impegno della moglie e della famiglia. Il presidente Sergio Mattarella: «Un testimone di italianità al servizio dell’umanità». Anche per questo merita più forza la ricerca della verità su quanto è successo: resta ancora troppo assordante il silenzio sull’agguato in cui persero la vita anche Iacovacci e Milambo.

In primo piano torna prepotentemente l’emergenza sanitaria con il delirio-tamponi prima di Capodanno: tutti in coda, molti senza prenotazione. «Cinque positivi all’ora», dicono i farmacisti.

In edicola i numeri dei tamponi molecolari effettuati nell’ultima settimana secondo i dati forniti da Ats Brianza.

Al San Gerardo è effetto-Omicron con 87 i ricoverati e 46 non vaccinati. Nei casi più gravi ricoverati in terapia Intensiva e sub intensiva la percentuale dei non vaccinati sale al 62%. I medici preoccupati: «Contro questa variante perdono efficacia molte delle armi terapeutiche a disposizione, ora la campagna vaccinale è ancora più importante».

E poi il racconto di un monzese che ha trascorso il natale alle prese con guardia medica, Ats, telefonate per segnalare i figli positivi. Alla fine sono stat 193 le telefonate fatte.

In cronaca l’addio a Francesco Cardin: il signore dei cinema monzesi che dal 1968 al 2005 gestì la maggior parte delle sale in città.

In vicolo Borghetto chiude la storica Autofficina Galbiati, aperta 87 anni fa. E le ipotesi per il mercato se l’area Cambiaghi finirà sotto i ferri.







In economia le banche nel 2022 tra meno personale e più digitale.



In cultura gli eventi delle vacanze natalizie tra gli appuntamenti regali in Villa reale, fino al concerto del 9 gennaio di cui il Cittadino è partner, e quelli per l’ultimo dell’anno.



In sport l’intervista all’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.



In edicola con il Cittadino il nuovo numero dell’inserto Trame, lo speciale bimestrale che tratta i temi dei giovani, della famiglia e della società che cambia. Si parla di emozioni e relazioni, in particolare quelle in casa in un periodo difficile per genitori e figli.

Col giornale anche il Bello della Comunità con il bilancio di un anno di Fondazione MB.

Il Cittadino saluta il 2021 in edicola per due giorni consecutivi. Venerdì 31 gennaio infatti arrivano in Brianza le edizioni del sabato: Brianza nord, Brianza sud, Vimercatese e Valle del Seveso anticipano ancora (prima di tornare alla normalità con l’anno nuovo).

