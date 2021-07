Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 8 luglio 2021 C’è l’addio di Andrea D’Errico al Monza in apertura del Cittadino di giovedì 8 luglio 2021. In prima piano il focus sul campus universitario della facoltà di Medicina dell’Università Bicocca.

C’è l’addio di Andrea D’Errico al Monza in apertura del Cittadino di giovedì 8 luglio 2021. La notizia dell’addio del capitano è stata ufficializzata proprio mercoledì e ha scatenato reazioni in città: duro l’attacco della tifoseria alla società per la separazioni dal giocatore dopo sei stagioni e oltre 200 presenze. Con due campionati vinti e il ritorno in Serie B . È l’ultima novità in ordine di tempo in casa Monza, che nei giorni scorsi ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa.

Emergenza coronavirus sul fronte scuole guarda alle superiori: al 100% da settembre? «Impossibile con queste regole». L’unica certezza finora sono gli ingressi scaglionati. I dirigenti delle scuole superiori hanno avuto questa comunicazione la scorsa settimana, durante una riunione con il prefetto Patrizia Palmisani e i referenti che partecipano al tavolo provinciale per la didattica in presenza.

In prima piano il focus sul campus universitario della facoltà di Medicina dell’Università Bicocca con i progetti di crescita, com’è oggi e come sarà. Parola agli studenti e alla rettrice Iannantuoni.

In evidenza anche la crisi della Gianetti di Ceriano Laghetto: dopo l’annuncio della chiusura, avviati gli incontri per cercare una soluzione.

In cronaca l’istante di follia di un uomo costato caro alle auto parcheggiate in zona Porta Lodi e la nuova presa di posizione dei residenti intorno all’area Cambiaghi e il blitz anti prostitute a San Fruttuoso.

Nelle notizie dalla città la morte del dottor Vincenzo Nociti, ma anche la Villa reale realizzata con 60mila mattoncini Lego. E UmmahToys, l primo brand in Italia di giocattoli islamici per bambini musulmani in lingua italiana realizzato grazie a un monzese.

Poi la presentazione della prima antologia figlia dell’inserto Oltre i confini realizzato dai detenuti del carcere di Monza e pubblicato periodicamente dal Cittadino.

