Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 8 aprile 2021 (con il KmZero di primavera) Ancora la campagna dedicata agli over 80 in evidenza sul Cittadino in edicola giovedì 8 aprile 2021: due giorni di difficoltà per le linee vaccinali all’Ospedale Vecchio di Monza. Gratis con il giornale l’inserto di primavera di KmZero.

Due giorni di difficoltà per le linee vaccinali all’Ospedale Vecchio di Monza. Ancora la campagna dedicata agli over 80 in evidenza sul Cittadino in edicola giovedì 8 aprile 2021.

L’Asst ha poi aperto in anticipo rispetto al fine settimana due linee anche all’autodromo dove convogliare parte degli appuntamenti. La testimonianza dei disagi: «Ho fatto quattro richieste alla fine sono riuscita ad avere un interlocutore al telefono che mi ha detto che per loro mio marito non esiste. Eppure è disabile, ha un medico di famiglia. Come è possibile?». Conto alla rovescia per le dosi nelle farmacie.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 8 aprile 2021 e KmZero Primavera

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE: leggi il giornale a 0,99 cents



E poi le morti di suor Serafina, 98 anni, sorella delle Sacramentine colpite dall’epidemia nelle scorse settimane, e di Guido Mattavelli, “zio Tino” per tutti i soccorritori della Croce rossa per cui per anni è stato autista delle ambulanze.



Tra le notizie in primo piano la scomparsa a Monza di Giorgio Fustinoni, anche lui portato via dal covid a 74 anni: allenatore storico di pallacanestro, altrettanto storico professore di educazione fisica e politico con diversi anni in consiglio comunale. Numerosi e commoventi i ricordi di chi lo ha conosciuto e non lo dimenticherà mai.

Il Comune progetta il risveglio della città per la bella stagione. Ma rinuncia ancora ai fuochi di San Giovanni del 24 giugno, uno degli eventi più amati dell’intero anno. «È impensabile – spiega il sindaco Dario Allevi – solo immaginare di portare decine di migliaia di persone al Parco. Speriamo però che, passo dopo passo, si possano proporre iniziative con 100 spettatori che in poco tempo potrebbero diventare 200 e crescere progressivamente». Si spera nel pubblico al Gp di settembre.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 8 aprile 2021 e KmZero Primavera

In sport il momento difficile del Monza che ha pareggiato anche col Pescara e ha visto allontanarsi il secondo posto. La società ha confermato mister Brocchi e l’obiettivo resta immutato quello della promozione.



Arriva subito dopo la Pasqua in zona rossa con l’auspicio di poter tornare presto a girare per la Brianza e la Lombardia il numero di primavera di KmZero. La storia di copertina è dedicata allo chef Stefano Radici, una storia di mare in Brianza. E poi si parla di pecora brianzola e di una storia lunga più di 50 anni, di asparago, di birra con Marco Valeriani e la sua nuova avventura, di materia prima dolce con Marco Colzani. E un cocktail creato apposta per i lettori del Cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA