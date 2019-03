Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 7 marzo 2019 (con l’inserto storico in regalo) il Cittadino porta in edicola la sua storia: allegato gratuitamente c’è il secondo inserto sui primi 120 anni di attualità del giornale. E poi è già allarme traffico per Monza e i comuni dell’hinterland lungo la Statale 36 per il nuovo centro commerciale in costruzione sull’area dell’Auchan di Cinisello Balsamo.

È anche il giorno in cui il Cittadino porta in edicola la sua storia: allegato gratuitamente all’edizione c’è il secondo inserto sui primi 120 anni di attualità del giornale, la storia di Monza e Brianza letta attraverso le pagine originali. Si intitola: “Il Secolo nuovo” e riporta le cronache dal 1899 al 1909, i primi dieci anni di vita del giornale. Dal regicidio al terremoto di Messina, attraverso l’industrializzazione, l’Expo del 1900, il lavoro e un grande sciopero, la questione sociale.

In tema di allegati anche lo Speciale MotoGp e Formula 1, alla vigilia delle nuove stagioni mondiali al via, e Affari di casa sul mercato immobiliare a Monza e Brianza.

E poi le notizie. Il numero di multe dopo i primi cinquanta giorni di controlli a sorpresa dei vigili motociclisti in borghese su chi usa il telefono cellulare al volante e l’identikit di chi è più indisciplinato, le novità sul caso del finto ginecologo arrestato per abusi su ragazze minorenni, una bancarotta sospetta e la condanna dei curatori (padre e figlio), il coinvolgimento di Monza nelle indagini per l’omicidio - 40 anni fa - del giornalista Mino Pecorelli.

In tema ambientale, la conta degli alberi a Monza in una proporzione che ne vuole due e mezzo per ogni residente, ma anche il nuovo centro che fa scendere in pista a 300 all’ora ma senza mettersi nei pericoli (per i principianti) di una gara vera: è un circuito virtuale per guidare una vera Ferrari.

Mentre la Sol in una iniziativa di mecenatismo ha adottato una parte del Duomo per sostenere i restauri.

Dal virtuale al reale: Monza ha lanciato la sua candidatura per ospitare un torneo di tennis del circuito Atp: sull’erba, come Wimbledon, e all’autodromo. In edicola tutti i particolari.

Tra sport e sorprese c’è Massimiliano Rosolino, campione del nuoto azzurro e medaglia alle Olimpiadi di Sydney, che si è tuffato a Triante.

Nel CittadinoPiù ancora il progetto dell’autodromo capitale della mobilità del futuro e delle energie rinnovabili. In cultura l’intervista allo scrittore Giacomo Papi che parla dei suoi radical chic e di Usmate Velate.

