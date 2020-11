Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 5 novembre 2020 Sul Cittadino in edicola giovedì 5 novembre c’è la mappa dell’incidenza dell’emergenza sanitaria sul territorio. Parlano i numeri. Con il giornale anche l’inserto gratuito I quaderni dell’economia.

Sul Cittadino in edicola giovedì 5 novembre c’è la mappa dell’incidenza dell’emergenza sanitaria sul territorio. Parlano i numeri e dicono come l’epidemia da coronavirus sia cresciuta velocemente superando nel solo mese di ottobre i casi positivi registrati dal mese di marzo in avanti. In provincia di Monza e Brianza martedì si è superata anche la soglia delle mille vittime (sono 1.014 in totale). «Il centro dell’epidemia è qui», commentano dall’ospedale dove l’Asst Monza continua a smobilitare reparti.

Intanto le città continuano a rimodularsi. A Monza entro metà novembre è prevista l’apertura di un hot spot Covid in via Solferino: all’ospedale vecchio saranno allestiti ambulatori per la diagnosi con medici di base e dell’ospedale San Gerardo.



Ospedale e Asst Monza che ora sono ai limiti con 400 ricoveri raggiunti martedì e un appello alla rete sanitaria regionale per un sostegno nei ricoveri, così come in primavera Monza aveva fatto per gli ospedali dei territori più colpiti.

L’altra faccia della medaglia è sempre l’emergenza economica: a Monza sono scesi in piazza i ristoratori, stimando un 60% di attività che non riusciranno a ripartire. Poi ancora la scuola che si riorganizza per le disposizioni del nuovo dpcm mentre in Brianza conta 647 classi in quarantena.

E le storie di chi prova a resistere: il medico di base che sarebbe dovuto andare in pensione, la dottoressa in pensione in prima linea con l’equipe di emergenza psicologica, la barista che ha avviato la sua attività a febbraio ed è andata avanti grazie all’affetto dei clienti.

Senza dimenticare la visita dei supereroi Spiderman, Batman e Capitan America ai giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga.

La cronaca. Nuova operazione antidroga a Monza stavolta della polizia locale che, con l’aiuto di un drone e del cane Narco, ha identificato otto giovanissimi nel quartiere di Sant’Albino. Le immagini dal drone sono sul CittadinoMb.it

Domenica sera c’è stato un incidente stradale mortale in viale Stucchi, all’altezza del Brianteo, in cui ha perso la vita un uomo di 36 anni di Concorezzo: era in auto col figlio di cinque anni, che si è salvato.

È pentito invece lo stalker settantenne che per due anni ha perseguitato due suore.

Tra le notizie dalla città una che interessa sicuramente non solo i residenti in centro: stanno arrivando a Monza i pezzi del nuovo ponte di via Colombo, che collega l’area Cambiaghi con gli Spalti superando il Lambro ed è chiuso da due anni.



In sport prima vittoria per il Monza in Serie B e intervista all’attaccante danese del Gytkjaer, autore di un gol nel 2-1 sul campo del Cittadella.



In edicola tornano I quaderni dell’economia e il tema sono le nuove regole per le badanti. Sul CittadinoPiù, sempre in tema economico, c’è la storia dell’imprenditore Giuseppe Dell’Orto che ha compiuto 80 anni e ha previsto un bonus premio per tutti i suoi dipendenti.

In cultura il Fai che rilancia Villa Mirabellino, abbandonata gemella del Mirabello, come luogo del cuore. Si raccontano le tre vite della dimora e la quarta ancora da scrivere. C’è anche il Festival Lì sei Vero, la rassegna di teatro con disabilità che quest’anno è stata virtuale.

Il Cittadino Young intervista Elisabetta Gnone, autrice fantasy che è ora in libreria con un nuovo libro della saga Fairy Oak, uscito per la prima volta nel 2005 e diventato anche film.

