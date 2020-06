Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 4 giugno 2020 Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 4 giugno 2020: l’ospedale San Gerardo chiude la Fase 2 con 942 guariti e 392 morti nei tre mesi di pandemia.C’è la nuova normalità che cerca di farsi strada tra movida (e i botti notturni che continuano) e i negozianti felici di aver ripreso. Soprattutto quelli che vendono biciclette. Sempre in vendita l’e-book “Diario del coronavirus”.

C’è la città che guarda avanti sul Cittadino in edicola a Monza giovedì 4 giugno 2020. L’ospedale San Gerardo chiude la Fase 2 con 942 guariti e 392 morti nei tre mesi di pandemia. E mentre nasce l’ambulatorio che seguirà gli ex malati di Covid-19, c’è la nuova normalità che cerca di farsi strada tra movida (e i botti notturni che continuano forse per sostituire i fuochi di San Giovanni che non ci saranno) e i negozianti felici di aver ripreso. Soprattutto quelli che vendono biciclette, che hanno quasi esaurito le scorte, e le riparano con una lunga lista d’attesa.

La nuova normalità passa anche dalla conferma del Gran Premio d’Italia che sarà il 6 settembre a porte chiuse come annunciato dalla Fia (per ora). Il presidente Sias, Enrico Radaelli, è fiducioso: «Decisione entro fine giugno».

E dalle feste, come quella di San Gerardo il 6 giugno. Con un programma rivoluzionato dalle circostanze.

L’intervista racconta la vita in pronto soccorso contro il virus, parla la responsabile dell’ospedale di Vimercate Tiziana Fraterrigo: «Siamo stati medici come dovremmo sempre essere».

E poi i bambini. Ancora incognite sui centri estivi e incognite anche sul nuovo anno scolastico che vive l’incubo degli spazi. Intanto gli studenti superiori lanciano il test: quale sarà la nuova pandemia? Quattro scenari catastrofici elaborati attraverso un software test digitale dagli studenti del liceo scientifico Frisi che hanno partecipato al Future Lab.

Le notizie di cronaca. Il viaggio della cocaina faceva la tratta Olanda-San Rocco. La base operativa era in un appartamento del rione: una coppia di albanesi riceveva la droga dai Paesi Bassi e la “smistava” ai pusher di Monza e dell’hinterland.

Chi si ricorda di Anthony Armstrong Emery? Dal Brasile arriva la notizia della richiesta d’arresto per l’ex presidente del Monza.

Sul CittadinoPiù in economia il focus sui finanziamenti con i soldi alle imprese tra ritardi e burocrazia. In cultura la terza vita della libreria Virginia&Co, che riapre in una nuova forma.

