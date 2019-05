Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 30 maggio 2019 La Regione decide la fetta di finanziamento per il prolungamento della metropolitana M5 a Monza, l’analisi del voto per Europee e Amministrative, la cronaca sul Cittadino di giovedì 30 maggio 2019.

Ultimo miglio per il prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza: la Regione è pronta a spendere più di 270 milioni di euro dei 350 che mancano per completare l’opera. Entro il 15 giugno gli enti locali, cioè i comuni di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, dovranno decidere come spartirsi il pagamento degli ultimi 80 milioni.

Una questione politica. Come di politica si occupa tanto il Cittadino in edicola giovedì 30 maggio 2019 analizzando le elezioni europee e amministrative in Brianza, dove il dato fondamentale è l’esplosione della Lega di Matteo Salvini che disegna una nuova geografia politica della Brianza.



In prima pagina anche il Monza di mister Brocchi, ospite della redazione per un’intervista in cui traccia il bilancio del suo primo anno biancorosso e parla del futuro.

Intanto sul fronte della cronaca il Cittadino registra l’allarme di Aias, il centro che si occupa di riabilitazione dei bambini con disabilità, che sconta il peso di lunghe liste di attesa e un bilancio messo a rischio, e le novità sulla gang del centro che non ha smesso di imperversare: le forze dell’ordine sono ancora al lavoro e passano a un nuovo arresto e due denunce per rapine e ricettazione.

Le cronache raccontano anche del mistero di due incendi alle case Aler di via Debussy, del collasso del parcheggio dell’ospedale, dei rinforzi in arrivo per il comando ora provinciale dei vigili del fuoco e delle 10 onorificenze della Repubblica in arrivo per la festa del 2 giugno.

E ancora BorgoBergamo che recupera la tradizione del regalo delle ciliegie in occasione della festa di San Gerardo e le madri Canossiane che celebrano i 175 anni di presenza in città.

Nel CittadinoPiù il premio Rosa Camuna della Regione che va anche all’astronauta Paolo Nespoli e al fotoreporter Gabriele Micalizzi; l’approfondimento sulla crisi della grande distribuzione organizzata attraverso i casi Mercatone Uno e Auchan; la storia della donna che ha dato il volto alla Repubblica italiana riscoperta in occasione della mostra di fotografia di Federico Patellani all’arengario (con il Cittadino media partner).

Nel giornale anche il nuovo numero di Oltre i confini, il periodico dei detenuti della casa circondariale di Monza pubblicato con il Cittadino.

