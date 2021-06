Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 3 giugno 2021 (con tre speciali) Su il Cittadino di giovedì 3 giugno 2021 la “seconda ripartenza” di Villa Reale in primo piano. E poi la campagna vaccinale che viaggia verso il 50% , due decessi dopo l’iniezione hanno richiesto l’autopsia.

La “seconda ripartenza” di Villa Reale in primo piano sul Cittadino di giovedì 3 giugno 2021. E poi la campagna vaccinale perché la Brianza si avvicina al 50% di immunizzati, ma si sono registrati casi di decessi poche ore dopo l’iniezione per cui sono state chieste le autopsie.

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE: leggi il giornale a 0,99 cents

Dopo 460 giorni di chiusura la Reggia di Monza si è finalmente messa alle spalle le paure per la pandemia e il burrascoso epilogo del rapporto con il concessionario privato: prima serata da tutto esaurito il 29 maggio con 450 posti a sedere per il concerto dei cameristi della Scala e anche i giorni seguenti hanno fatto “sold out”. Il direttore generale del Consorzio Distefano: «Momento importante, siamo emozionati. Ora costruiamo insieme un nuovo futuro». E nel weekend in arrivo nuove visite guidate gratuite.

prima pagina il Cittadino Mb giovedì 3 giugno 2021

Continua a spron battuto la campagna vaccinale: si è raggiunto quasi il 50%. Tra coloro che nei giorni scorsi si sono sottoposti all’inoculazione anche il sindaco Dario Allevi, che ha voluto testimoniare il momento con una foto sui suoi canali social. Ma, a fronte dei numeri positivi, arrivano anche i timori per alcune morti, in Brianza, dopo l’iniezione: i casi della medese Luigia Chellin, 66enne senza patologie pregresse, e di Giorgio Paganelli, originario di Lissone ma residente a Bosisio Parini, fratello di un noto avvocato brianzolo. Per entrambi è stata chiesta l’autopsia.

Pandemia e povertà: un anno e mezzo di emergenza si fa sempre di più sentire sulla tenuta del tessuto socio-economico monzese. Spaventosi i numeri forniti dalla rete di volontariato “Pane e rose”, secondo la quale i soggetti beneficiari di un sostegno sono aumentati del 50%. «Nel solo comune di Monza dati raddoppiati, tocchiamo le 500 famiglie. Effetto dirompente». A pesare, ovviamente, le chiusure forzate delle attività. Ma dal 1° giugno bar e ristoranti possono riaprire anche al chiuso. E in Lombardia c’è attesa per la “zona bianca”.

In cronaca l’allarme per la finta infermiera che ha truffato a Triante e l’addio di San Giuseppe a Carlo De Rosa, vittima a 19 anni dell’incidente stradale di via Foscolo.

istituzioni in piazza a Monza per la cerimonia del 2 giugno, stop in consiglio comunale alla supermaratona del Pgt.

Sul giornale in edicola il lungo calendario di Summer Monza 2021: quattro mesi di eventi tra i più variegati in città per recuperare il tempo congelato dalla pandemia,

In economia si parla di redditi e della petizione dei commercialisti per un fisco più semplice.

prima pagina il Cittadino Mb giovedì 3 giugno 2021

prima pagina il Cittadino Mb giovedì 3 giugno 2021

Calcio,. Il Monza dà il “bentornato” a Giovanni Stroppa a sostituire Cristian Brocchi. Stroppa aveva vestito la maglia biancorossa da giocatore nel biennio ’87-’89. Silvio Berlusconi intanto commenta la stagione, si dice “non deluso” e conferma che l’obiettivo rimane la Serie A.

L’Autodromo si prepara ad accogliere il Mimo, il Milano Monza Motor Show: dal 10 al 13 giugno eventi anche via web per il primo salone “ibrido”.

Il Mimo è protagonista di uno speciale in edicola con il Cittadino, insieme agli speciali su Euro 2020 e su Brianza per il cuore.

prima pagina il Cittadino Mb giovedì 3 giugno 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA