Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 24 settembre 2020 (con lo Speciale serie B, C e D) Droga in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 24 settembre per un tema sollevato dal questore: l’offerta a Monza è ampia perché la richiesta è alta. Poi c’è la malamovida, la riapertura delle scuole e i primi casi positivi, l’alunna Elena Fossati che ha un volto. E lo Speciale calcio dedicato alla serie B (e non solo) con una lettera di Paolo Berlusconi.

Droga in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 24 settembre perché un’intervista al questore sul tema della sicurezza in centro e sulla malamovida ha sollevato un aspetto interessante: il problema vero è la droga, gli spacciatori sono tanti perché a Monza c’è una altissima richiesta di sostanze stupefacenti.

E gli episodi di deriva del divertimento, schiamazzi ma anche risse e proteste da parte dei residenti che si moltiplicano in città come in provincia. In particolare questa settimana una rissa ha scosso via Bergamo a Monza con intervento di ambulanza e polizia, mentre - sempre in zona - parte la raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza ai giardini Nei di via Enrico da Monza.

E poi naturalmente in evidenza c’è la riapertura delle scuole. Gli studenti sono tornati sui banchi dopo il lungo stop causato dall’emergenza coronavirus, negli istituti si sono registrati i primi casi di positività. A Monza riguardano alunni di scuola superiore, il Mosè Bianchi e Porta, ma anche una educatrice di asilo nido a San Fruttuoso.

Il pediatra spiega come comportarsi se si presentano sintomi sospetti nel weekend. Mentre quattro insegnanti - di asilo, primarie, medie e superiori - raccontano il rientro a scuola dopo sei mesi e le sensazioni regalate dai loro studenti.

Senza dimenticare che si avvicina anche la stagione dell’influenza: il presidente dell’ordine dei farmacisti Andrea Mandelli analizza che c’è e ci sarà il problema dei vaccini non disponibili per tutti.

C’è un po’ di scuola anche nelle storie. Il Cittadino aveva lanciato un appello per trovare la studentessa Elena Fossati, che in un tema scolastico del 1981 inserito in un libro ritrovato oggi da Stefania Castiglione si chiedeva che fine avessero fatto i galantuomini. Ebbene, l’alunna oggi quarantenne si è rivelata alla redazione ed è pronta a incontrare la maestra di allora. Per entrambe c’è già stato un salto indietro nel tempo.

Un ragazzino delle medie invece scrive al sindaco, attraverso il Cittadino, chiedendo di sistemare una serie di cose nella sua scuola, la Pertini: e il sindaco risponde.

Non manca la politica e l’analisi al Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari: anche in Brianza ha vinto il sì, i commenti dei politici e l’analisi del voto. E la grande diserzione di presidenti e scrutatori (stimata tra il 50 e il 70%)

Nella altre cronache dalla città spicca il progetto delle Grazie vecchie, che sono il primo convento al mondo a emissioni zero e il ritorno della Rai a Monza per le riprese della trasmissione Paese che vai.

Si parla anche del cane Nelson, che manca da casa dal 13 agosto e sarebbe nel Parco dopo la fuga. Almeno secondo le segnalazioni che si susseguono.

E lo sport: venerdì inizia l’avventura del Monza nel campionato di serie B, in casa contro la Spal. Ma torna in campo tutto il calcio e il Cittadino, giovedì e sabato, esce con un inserto speciale di 24 pagine dedicato ai biancorossi, con una lettera ai tifosi del presidente Paolo Berlusconi, ma anche al Renate in Serie C, a Seregno, Folgore Caratese e alla neopromossa Asd Giussano in serie D. Pagine tutte da leggere per conoscere le novità della nuova stagione.

In cultura riflettori accesi su Ville aperte e sull’anteprima delle mostre fotografiche d’autunno - tra Hitchcock e la musica, il Pv Festival (festival del video partecipativo) di cui il Cittadino è partner e il festival del Parco. C’è anche un tributo brianzolo a Jimi Hendrix nell’anniversario dei 50 anni dalla scomparsa.

Aggiornamenti sulla vicenda di Mercatone Uno nelle pagine di economia.

