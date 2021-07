Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 22 luglio 2021 Gli Stati generali per la ripartenza di Monza e Brianza in primo piano sul Cittadino di giovedì 22 luglio 2021. E poi Green pass, la cronaca, l’intervista a Luca Caldirola nuovo acquisto dell’Ac Monza.

Gli Stati generali per la ripartenza di Monza e Brianza in primo piano sul Cittadino di giovedì 22 luglio 2021.

Martedì il primo dei quattro convegni di Brianza Restart organizzato dalla Provincia di Monza. Il presidente Luca Santambrogio incontra una delegazione di lavoratori della Gianetti Ruote: «Preoccupati per il lavoro, serve formazione per trattenerlo».

Il prefetto Palmisani: «Occorre attenzione alle aziende in difficoltà: stiamo individuando i meccanismi di prevenzione». L’assessore regionale Fabrizio Sala è ottimista: «Siamo alla vigilia di tre annidi attività intensa. Servono ricerca e innovazione. Abbiamo chiesto alle università di indicarci i punti su cui investire».

E poi il “Green pass”: per i ristoratori monzesi è un “sì” a denti stretti con il timore di altre chiusure che potrebbero mettere definititivamente in ginocchio il settore.

«Se l’alternativa è il rischio di chiudere di nuovo allora è meglio il Green pass». Sono concordi i ristoratori di fronte alla proposta approvata dai presidenti delle Regioni, di presentare la certificazione verde per poter partecipare ad eventi dove è previsto un rischio di assembramento. Dal Governo non ci sono al momento ancora indicazioni precise. Il tutto per scongiurare il dilagare della variante Delta del virus, evitando così l’eventualità di una sciagurata nuova chiusura. «Il settore della ristorazione è in ginocchio», spiega Vincenzo Butticè, portavoce regionale Fiepet Lombardia.

In cronaca il Foa Boccaccio: già una denuncia per la nuova occupazione. Il Cittadino è andato a sentire i residenti di via Timavo, dove c’è il deposito occupato dopo lo sgombero del centro sociale da via Rosmini: «Questa convivenza non può durare a lungo»

Ancora cronaca con l’allontanamento da casa di un giovane di 23 anni e l’appello della famiglia, la diffusione dell’alcol tra i giovanissimi e il caso di una dodicenne finita all’ospedale dopo aver bevuto vodka, poi i furti d’auto e i modelli preferiti dai ladri.

In economia l’aggiornamento della situazione della Gianetti Ruote e un focus sulle nuove modalità dei licenziamenti tra sms e comunicazioni via mail.

In sport l’intervista a Luca Caldirola, nuovo difensore brianzolo dell’Ac Monza (potrà essere il nuovo capitano?) e il grido d’allarme dell’autodromo per il Gran Premio d’Italia per il rischio di un altro weekend senza pubblico a settembre. Manca, infatti, il parere del Governo sulle porte aperte.

In edicola con il giornale lo speciale pubblicitario Affari di casa sul mercato immobiliare di Monza e Brianza.

