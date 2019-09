Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 19 settembre 2019 L’intervista a Marco Tronchetti Provera regala nuove anticipazioni sul Motor show in arrivo a Monza a giugno 2020. È su il Cittadino in edicola giovedì 19 settembre 2019.

Nuove anticipazioni sul Motor show in arrivo a Monza a giugno 2020 su il Cittadino in edicola giovedì 19 settembre 2019. Nel giorno della presentazione ufficiale dell’evento che prende il testimone dal Salone dell’auto di Torino, il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera in un’intervista parla dell’evento: «La storia dei motori è di Monza e Milano».

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE

prima pagina il cittadino giovedì 19 settembre 2019

In apertura la cronaca nera. Ha le ore contate la persona che domenica ha aggredito e ferito gravemente un uomo di 27 anni accoltellandolo nel parco di San Rocco davanti ai bambini. Il ferito è tuttora ricoverato a Niguarda.



In cronaca la tragedia di Angela Crippa, arcorese di 84 anni, morta all’ospedale di Vimercate in seguito a una trasfusione: la procura di Monza ha iscritto due nomi nel registro degli indagati.

Il prefetto Patrizia Palmisani intervistata da il Cittadino traccia il bilancio dei suoi quasi primi sei mesi in Brianza: un territorio che l’ha conquistata per la voglia di fare e la capacità di dare attraverso il volontario. Domande e riposte e riposte a tutto campo, dalla sicurezza - anche sul lavoro- ambiente e territorio, mafie, stazione e parco Groane ma anche il Gp d’Italia, la Ferrari, il Motorshow e il governo Conte 2.

Le cronache dalla città. La testimonianza della follia in centro che consiste nel salire con skateboard e biciclette sul monumento ai Caduti di piazza Trento Trieste , ma anche il caos trasporti tra nuove tariffe e promesse per i pendolari.

E poi lo “sboom” demografico che in città su traduce con meno classi nelle scuole dell’infanzia.

Nel Lambro invece ha preso casa una nutria con la famiglia: avvistamenti in zona Grazie vecchie.

A Monza è in arrivo il nuovo sciopero del clima col movimento “Fridays for future” e anche il weekend del Festival del parco.

In sport il doppio ex Bebe Bertolini presenta Lecco-Monza, mentre Silvio Berlusconi parla della sua nuova squadra.

Il CittadinoPiù presenta il festival del video partecipativo promosso dall’associazione Liberi Svincoli al Binario 7.

In economia l’intervista al presidente di Acsm Agam sui prossimi progetti, in cultura l’intervista a Alessandro Grassani, tra i vincitori del Sony World Phtography Awards, il ritratto della regina Margherita di Savoia alla Reggia nel dipinto firmato da Clelia Grafigna e il primo weekend di Ville aperte.

Con il giornale la nuova pagina “Innovazione” che racconta la nuova frontiera della mobilità, lo speciale Coppa Agostoni di ciclismo, la rubrica food “Le strade del gusto”.

Nelle edicole le figurine storiche per completare il nuovo album dedicato a Monza. Il CittadinoMb torna in piazza Roma con la redazione mobile: appuntamento dalle 9.30 alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA