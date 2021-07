Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 15 luglio 2021 (con lo Speciale Olimpiadi) C’è il caso del Foa Boccaccio in apertura del Cittadino di giovedì 15 luglio 2021.

Lo sgombero da via Rosmini, una nuova occupazione nel giro di dodici ore segnate da un corteo molto partecipato. C’è il caso del Foa Boccaccio in apertura del Cittadino di giovedì 15 luglio 2021.

Martedì mattina l’intervento della Polizia di Stato all’ex stadio del Verga di via Rosmini per sgomberare il centro sociale dopo dieci anni dallo stabile divenuto nel frattempo proprietà del Cai, Club alpinistico italiano, che lì ha in progetto di realizzare la Casa dell montagna e trasferire la sede. In serata il corteo degli antagonisti e la nuova intrusione in un edificio nell’area dismessa tra via Ghilini e via Timavo, un ex deposito. Ma le Forze dell’ordine in questo caso potrebbero arrivare presto. L’aria surriscaldata nell’estate monzese con le posizioni del Comune e tutto quello che è successo negli ultimi due giorni e negli ultimi dieci anni.

In cronaca l’omicidio di Cristian Sebastiano a San Rocco con la richiesta di 15 anni dir eclusione per i due baby killer.

Nel 2020 sono state 1.032, sulle oltre 113mila in tutto il Paese (+6,9% rispetto al 2019, con un balzo nel secondo semestre), le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette in provincia di Monza e Brianza (10.817 a Milano, 1.537 a Bergamo e 2.429 a Brescia) portate a conoscenza degli organi investigativi. È quanto emerge da un report della Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Nell’anno del Covid poco è cambiato rispetto al trend: le segnalazioni sono state nel 99% dei casi connesse a ipotesi di riciclaggio di denaro.

E poi l’attacco dei sindacati al sindaco Allevi per le tasse aumentate per le famiglie monzese. Cgil, Cisl e Uil tracciano i risultati della piattaforma biennale e puntano il dito contro i rincari per il 10% dei monzesi. Poi l’attacco all’Amministrazione: «Abbiamo chiesto anche un appuntamento con il sindaco ma non ha mai risposto».

Sul giornale in edicola anche le foto della festa per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Come cambierà l’area Cambiaghi (e perché), l’aggiornamento della crisi della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto.

E lo Speciale Olimpiadi per sapere qual è la Brianza che sarà a Tokyo 2021. E quale è stata ai Giochi.

