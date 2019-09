Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 12 settembre 2019 (il Salone dell’auto a Monza e l’album delle figurine storiche) Auto e figurine. Sul Cittadino di giovedì 12 settembre dieci pagine dedicate ai motori sul Gp d’Italia e soprattutto l’anteprima di quello che succederà al Salone dell’auto a Monza nel giugno 2020. E in edicola torna l’album delle figurine storiche.

Auto e figurine. Non siamo impazziti, il Cittadino di giovedì 12 settembre arriva in edicola con dieci pagine dedicate ai motori con quello che è successo nella settimana del Gp d’Italia e soprattutto quello che succederà nel giugno 2020 quando Monza sarà centrale nel Salone dell’auto in arrivo da Torino. Lo racconta in anteprima l’organizzatore dell’evento Andrea Levy. L’evento si svolgerà quasi interamente all’autodromo nazionale con 40 case automobilistiche interessate. Intanto, dopo il Gp, occhi puntati sui lavori al circuito per gli interventi richiesti per le prossime edizioni della gara.

E poi in primo piano anche l’album delle figurine storiche di Monza: da giovedì 12 settembre nelle edicole con le foto di Monza nel periodo tra la fine della Prima guerra mondiale e la conclusione del secondo conflitto. È un’iniziativa del CittadinoMB nei festeggiamenti per i 120 anni di fondazione del giornale e da sabato coinvolgerà anche la Brianza (a Seregno, Lissone, Cesano Maderno e Vimercate).



E poi. In cronaca nera e giudiziaria gli arresti della banda che colpiva le Rsa del nord Italia: una anche a Monza. E la notizia della condanna di un carabiniere accusato di lesioni a un arrestato.

In cronaca i ritardi del cantiere della metro Lilla M5 frenato da Cinisello Balsamo, la minaccia di sciopero del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo per “carenza di personale”, i cantieri che apriranno da lunedì in città per una mappa della viabilità che coinvolgerà anche via Manara. Il punto sulle scuole: arrivano i presidi, ma mancano i professori e al Polo anche le aule. E lo sapete che scuole hanno frequentato i politici della città? Il Cittadino lo racconta.

Dai quartieri la mobilitazione della rione Libertà per salvare il Bosco urbano di via Aguggiari e la rivelazione del vicesindaco su un provvedimento che limiterebbe il traffico dei mezzi pesanti in città ma che da anni viene fermato.



In sport l’intervista all’ad dell’Inter Beppe Marotta, in tribuna per Como-Monza e con un passato in biancorosso, e le prime date per vedere le squadre Vero Volley.



Il CittadinoPiù apre con la protesta dei pendolari per la cancellazione di un titolo di viaggio solo per il treno, tra le altre cose, e la richiesta urgente di incontro all’assessore regionale Terzi. In economia l’autunno caldo di Candy, Peg e le altre brianzole.

In cultura la presentazione della speciale video-installazione della “Leda con il cigno” al Serrone nell’ambito della mostra dal Marmo al missile e l’intervista al rapper monzese Seck al debutto col primo Ep.

Allegato gratuitamente lo speciale serie A di calcio.

