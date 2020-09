Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 10 settembre 2020 Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 10 settembre 2020: il caso Villa reale, le scuole che riaprono, la cronaca che coinvolge minorenni, lo sport con il Gp d’Italia che è stato e la serie B.

Il caso Villa reale, le scuole che riaprono, la cronaca che coinvolge minorenni, lo sport con il Gp d’Italia che è stato e la serie B che sarà sul Cittadino in edicola giovedì 10 settembre 2020.

Sembra vicina l’intesa per sbloccare lo stallo che sta tenendo chiusa la parte di Villa reale in capo al concessionario privato: l’addio sarebbe stato fissato a 4 milioni di euro. In settimana, nel giorno in cui sei anni fa la Reggia era stata riaperta dopo i lavoro i restauro, i dipendenti hanno manifestato davanti ai cancelli chiusi.



In primo piano anche la scuola, che riapre dopo sei mesi fra lockdown e estate e fa i conti con una emergenza che non è finita. Sul giornale il protocollo di Ats Brianza contro il Covid-19, ma anche come si sono organizzati gli istituti e gli studenti. Al Liceo Frisi per esempio per non rinunciare al bar è stato attivato una sorta di “deliveroo” interno.

A proposito di Coronavirus, il sindaco Allevi in consiglio comunale ha aggiornato su numeri di contagi che hanno ripreso a salire (ricoveri compresi) chiedendo prudenza e senso di responsabilità.

E poi la cronaca: tre i ragazzini rapinati in centro negli ultimi giorni. Per uno di questi casi, in piazza Trento Trieste ai danni di un quindicenne, parla la mamma che fa un appello al sindaco.

Le cronache dalla città affrontano il problema delle code infinite in viale Lombardia e il viale Cavriga che riapre in parte alle auto, ma anche la nuova Coop che apre in via Marsala ed è già un caso nazionale perché la prima in Italia “autism friendly”. E poi le piccole monzesi che saranno allo Zecchino d’Oro con il racconto dell’insegnante del loro coro.

In Sport si parla di Gp d’Italia e Monza verso la serie B. In Economia i super ecobonus per l’edilizia e il perché di molte farmacie sfornite di farmaci, in Cultura come e quando riaprono le stagioni teatrali in città.

Sul giornale in edicola con l’inserto Affari di casa, le pagine dedicate al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

