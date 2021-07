Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 1 luglio 2021 (con Non ho l’età - Estate) C’è la Brianza che non è una provincia per giovani in primo piano sul Cittadino di giovedì 1 luglio 2021. E poi il primo caso di variante Delta identificato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Case costose, poco lavoro e scarsi i luoghi di svago: c’è la Brianza che non è una provincia per giovani in primo piano sul Cittadino di giovedì 1 luglio 2021.

La qualità della vita per generazioni è stata analizzata dal Sole 24 ore in base a dodici indicatori per categoria : Monza e Brianza è all’80esimo posto, se la cavano benino i più piccoli e gli anziani, molto meno chi inizia a farsi strada nel mondo, tra i 18 e i 35 anni.

Intanto secondo dati del Comune le scuole si svuotano per il calo della popolazione più giovane e dal 2026 il fenomeno diventerà evidente.

Emergenza sanitaria: a Monza è arrivato il primo caso di “variante Delta”, identificato dal laboratorio dell’ospedale San Gerardo in un paziente ricoverato. L’appello di Paolo Bonfanti, direttore di Malattie infettive che ha comunicato la notiizia: «Ora serve la responsabilità di tutti».

In cronaca la vicenda di una studentessa brianzola arrestata in Marocco per «offesa pubblica all’Islam» a causa di un post sul Corano postato su facebook nel 2019. Rischia di essere un secondo caso Patrick Zaki quello che sta interessando una ragazza italiana di 23 anni, di origine marocchina, nata a Vimercate nel 1998, dove a quel tempo si erano temporaneamente trasferiti i genitori, e cresciuta in Brianza. Della vicenda è interessata l’ambasciata italiana a Rabat. L’ambasciatore, alle agenzie, ha riferito in modo stringato di stare seguendo il caso, “particolarmente delicato”.

In visita in città il sottosegretario Nicola Molteni ha annunciato il rinforzo per la Questura con l’arrivo di nuovi poliziotti (venti) e lo stanziamento di fondi per la sicurezza.

In tema di ambiente il comitato Sant’Albino e San Damiano ha avviata una raccolta fondi per una causa contro Asfalti Brianza, il comitato San Fruttuoso ha celebrato un funerale civjco per un olmo tagliato in via Tevere e chiesto l’accesso agli atti per verificare le analisi su cui si è basata la decisione.

Il professionista incaricato di restaurare la statua di San Gerardp danneggiata dalla piena del Lambro e di crearne una copia racconta l’emozione del suo lavoro.

In cultura gli eventi in programma: Suoni Mobili, La Milanesiana, LivingGreen Fest.

In economia la storia di Marco Mapelli che a 26 anni è nella task force dell’Europa sul Recovery plan. Il monzese, figlio del compianto pm Walter Mapelli, è nel gruppo di tecnici che si occupa del piano di rilancio italiano e racconta la sua esperienza.

In edicola con il Cittadino di giovedì 1 luglio e sabato 3 luglio lo speciale Non ho l’età - Estate, dedicato al mondo over 65. Tra suggerimenti e consigli, l’intervista allo scrittore Andrea Vitali sui titoli per l’estate (utile anche agli under 65).

