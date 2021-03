Al via il corso per operatori di gattile

Corso per operatori di gattile con la seregnese Ilaria Mariani Proposti tre moduli formativi di 2 giornate ciascuno per 42 ore dalla esperta della relazione felina insieme a Manuela Pintore e in collaborazione con Siua (Istituto di formazione zooantropologica) e la dottoressa Katia Galbiati.

Un corso per operatori di gattile. È la nuova proposta formativa che vede in prima linea, in veste di relatrice, anche la seregnese Ilaria Mariani, esperta della relazione felina. Insieme alla collega Manuela Pintore e in collaborazione con Siua (Istituto di formazione zooantropologica che dal 1997 si occupa della relazione tra essere umano e tutte le altre specie) e la dottoressa Katia Galbiati, terrà un corso dedicato a coloro che operano all’interno di strutture che si occupano di gatti (rifugi, gattili sanitari, oasi feline, strutture zoofile, oasi feline, tutor di colonia...) e che è articolato in 3 moduli formativi di due giornate l’uno, erogati online, per un totale di 42 ore di formazione.

LEGGI Animali, i gatti e lo stress da lockdown: la specialista spiega perché

Dopo il via, il 27 e 28 marzo, seguiranno gli appuntamenti dell’8 e 9 maggio, del 5 e 6 giugno con esame il 4 luglio. Gli argomenti trattati sono molteplici: percezione e sensi, lo sviluppo comportamentale del gattino, gatto adulto e gatto anziano, comunicazione, lo stress e in particolare nei gattini, gioco, l’inserimento a casa e gattitudine in ambito casalingo, la pre-adozione e laboratorio, prassi igienico sanitarie, fisiologia e anatomia, la gestione del cucciolo, principali malattie del gatto (Fiv, Felv, Fip, traumi, diabete, in sufficienza renale, problematiche neurologiche, virus), parassitosi e zoonosi, cenni di primo soccorso. Per tutte le informazioni e i dettagli del corso è possibile contattare direttamente Siua all’indirizzo [email protected] oppure al numero 340.2513890.

© RIPRODUZIONE RISERVATA