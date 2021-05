Correzzana: basta mezz’ora al giorno all’aria aperta, attività fisica dolce per tutti con “50 Giorni di Benessere” Progetto a pagamento curato da Arte e spettacolo e patrocinato dall’amministrazione comunale: per il primo mese (fino al 25 giugno) il ritrovo è fissato al centro sportivo in via Principale mentre dal 28 giugno al 30 luglio sarà spostato nei giardinetti di Guzzafame, in via Roma.

Trenta minuti all’aria aperta al giorno per ritrovare il benessere con se stessi. Il 24 maggio prenderà il via a Correzzana l’iniziativa “50 Giorni di Benessere”, un progetto, curato da Arte e spettacolo e patrocinato dall’amministrazione comunale, che propone 30 minuti di attività fisica dolce all’aria aperta per tutti, senza distinzioni d’età, dal lunedì al venerdì, per 10 settimane.

Le attività si svolgeranno i lunedì e mercoledì mattina dalle 9.30 alle 10.30 e i martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 18.30 alle 19. Per il primo mese (fino al 25 giugno) il ritrovo è fissato al centro sportivo in via Principale mentre dal 28 giugno al 30 luglio sarà spostato nei giardinetti di Guzzafame, in via Roma.

La partecipazione è a pagamento e prevede una tariffa di 5 euro per singola seduta, 20 euro per 25 sedute (25 euro per i non residenti a Correzzana) e 30 euro per 50 incontri (40 per i non residenti).

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via telefono al 329 11 41 058 oppure via mail all’indirizzo [email protected]

Sarà inoltre possibile iscriversi di persona e richiedere informazioni al Centro sportivo comunale nei giorni 19-22-23 maggio ore 9.30-10.30 e 20-21 maggio ore 18.30-19.30

